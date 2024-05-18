Важливе пояснення для усіх: у ПЦУ розповіли, чи вважається вишивання у неділю гріхом

Багато людей звикли відкладати всі справи у неділю, адже вважають, що робота у цей день – гріх. Вони не прибирають у будинку та на подвір'ї, не займаються рукоділлям. Усі домашні обов'язки намагаються завершити у суботу.

У неділю віряни зазвичай ходять до церкви та проводять час з рідними. Для декого це спокійний день, коли можна відпочити та розслабитися. А чи можна тоді вишивати, читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Чи можна вишивати у неділю

Священники кажуть, що вишивати у неділю можна. Віра та церква – це про свободу, а не про заборони. Людина цілком може займатися справами, які не суперечать християнським та моральним нормам та власним принципам.

Однак у церкві наголошують, що спершу варто відвідати службу Божу та помолитися, а вже потім робити щось по хаті чи займатися рукоділлям. У святий день головне правильно розставити пріоритети. Вшанування святих у неділю чи свято не виправдовує лінь. Тож корисними справами потрібно займатися. Хтось, до речі, за вишиванням може гарно розслабитися.

От чого точно не слід робити у неділю та й у будь-який інший день – це сваритися з близькими, ображати одне одного, злитися, пліткувати та лихословити. Необхідно жити у мирі та злагоді, особливо у такі страшні для України часи. Християнська віра – це насамперед про духовний розвиток.