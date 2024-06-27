Чи можна два рази вінчатися у церкві: що кажуть правила

Не всі молодята зважуються на церемонію вінчання, адже не готові укладати шлюб на небесах. Таке рішення справді має бути виваженим та обдуманим. Чоловікові та дружині потрібно добре порадитися перед тим, як йти до церкви.

Часто буває, що подружжя розлучається. Якщо звичайний шлюб розірвати здебільшого легко, то церковний – зовсім ні. Чи можна у такому разі повінчатися ще раз, дізнавайтеся у матеріалі LifeStyle 24.

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Чи можна вінчатися вдруге

Церква не є прибічницею розірвання церковного шлюбу та повторного вінчання. Адже одружуватися варто один раз і назавжди. Однак бувають різні випадки, тому закоханим доводиться розлучатися. Цікаво, що єпископ може дати дозвіл на другий шлюб. Проте для цього мають бути вагомі причини.

Як підготуватися до церемонії вінчання

Найперше, щоб повінчатися, чоловік і жінка мають бути християнами. За декілька днів до церемонії кожен із партнерів йде сповідатися та причащатися. Також потрібно обрати свідків, які сповідують християнську віру, та придбати обручки. Молодята можуть принести й інші речі, наприклад хустинки, рушники чи вінчальні свічки. Тут кожен приймає рішення самостійно.

Основні правила вінчання / Фото Freepik

Варто також визначити правильний час для вінчання. Зокрема, священники не проводять церемонію під час посту та у тиждень напередодні Великодня.

Загалом молодята завжди можуть прийти у місцевий храм, щоб уточнити всі питання, які турбують, у священника. Він точно підкаже, що потрібно зробити, аби церемонія вінчання пройшла вдало та за всіма правилами.