Допомагають чи шкодять: чи можна тримати вдома сухоцвіти

Чудовою альтернативою живих квітів стають сухоцвіти. Їх перевага у тому, що вони довго зберігаються та не псуються.

Мода ставити в домі засушені квіти й трави з'явилась ще у наших предків. Їх вважали оберегом дому. Зараз теж багато людей купує сухоцвіти, щоб поставити у своїй оселі. Що варто знати про засушені квіти та чи можна їх тримати в оселі – знає 24 Канал.

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Чи шкодять сухоцвіти в приміщенні

Деякі люди вважають, що засушені квіти псують здоров'я людини, можуть з'являтися хвороби, проблеми в особистому житті. Кажуть, що якщо вони є в будинку, то це відлякує потенційного нареченого в незаміжньої дівчини. Вірити чи ні, в такі прикмети – це ваша справа.

А щодо появи хвороб та не дуже хорошого самопочуття від сухоцвітів, є один нюанс. Річ у тім, що на сухі квіти дуже осідає пил та бруд. Тому повітря стає важким і шкодить здоров'ю, а надто тим, хто страждає алергіями та проблемами з диханням.

Хоча шкідливими можна вважати не всі рослини. Деякі з них – навпаки корисні, тому що виділяють в повітря корисні речовини. Йдеться про полин, пижмо, лаванду, чебрець, материнку. Від них відчуваються приємні запахи.



Трави-обереги / Фото Pinterest

До речі, наші пращури робили букети з різних квітів і трав, сушили їх та ставили в домі як обереги від злих духів. Потужними травами вважали чебрець, полин, чортополох, звіробій.

Зверніть увагу, що в зберіганні сухоцвітів є одна особливість. Не рекомендується тримати в домі сухі бутони, натомість листя можна. Таке листя – абсолютно не шкідливе, навпаки кажуть, що приваблює в будинок достаток і успіх.

Яку користь мають сухоцвіти

Якщо взяти до букета корисні трави чи квіти, то це забезпечить дім позитивною енергетикою. В оселі пануватиме злагода, спокій та гармонія. До того ж зібрані цілющі трави допомагають позбутися головного болю та врівноважити психоемоційний стан.

Наприклад, чоловікам радять покласти сухоцвіти в північну частину помешкання. Це буде добре впливати на фізичне здоров'я та міцність. А от тим жінкам, які хочуть мати дитину, слід розмістити засушені квіти біля східного вікна.