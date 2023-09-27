Чи можна тримати вдома фіалки: є один нюанс

Фіалки – красиві кімнатні квіти, які мають гарний вигляд у будь-якій квартирі чи будинку. Вони радують різноманітністю кольорів. Однак, навколо фіалок побутує багато прикмет.

Йдеться про те, що фіалки мають сильну енергетику та впливають на людей. Подейкують, що їх краще не тримати в домі. Чи дійсно це так і які забобони існують про фіалки – знає 24 Канал.

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Чи можна тримати фіалки у квартирі: прикмети

Існує такий забобон, що сенполія, як ще називають фіалку, псує особисте життя. А тлумачать цю тезу так, що квітка володіє потужною жіночою енергетикою.

Також за деякими прикметами, фіалки спричиняють самотність та проблеми з протилежною статтю. Тому тим дівчатам і жінкам, які хочуть вийти заміж, не радять їх вирощувати в приміщенні. Мовляв, це енергетично відлякує потенційного партнера.

Також є твердження, що фіалки виснажують людину емоційно.

Через них у домі можу виникати конфлікти й скандали.

й скандали. Фіалки витягують енергетику в жінок.

Є забобон й стосовно впливу фіалок на чоловіче особисте життя. Кажуть, що жінка, яка прийде в оселю, де стоять фіалки, буде відчувати себе некомфортно й захоче припинити стосунки.

Однак не існує доказів, які б засвідчили, що сенполії справді провокують проблеми в особистому житті. До того ж у багатьох сім'ях вирощують фіалки на підвіконні. Тому ви самостійно обираєте, чи довіряти таким прикметам.

Де можна тримати фіалки в домі

Є один простий лайфхак: не поспішайте викидати фіалки через ймовірний негативний вплив. Треба просто знайти вдале місце, у якому вони не будуть шкодити. Фіалки не варто тримати у спальні не лише через забобони, є ще дещо.

Йдеться про те, що вдень сенполії виділяють кисень, а вночі – вуглекислий газ. Якщо у такому разі не провітрювати приміщення, то жителі справді будуть почувати себе погано. Може бути сильна сонливість й головний біль.

Оптимально тримати квітку у вітальні чи на кухні. У цьому місці вона не буде нікому шкодити, а лише підвищуватиме настрій своїм ароматом і красою.