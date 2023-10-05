Чому не варто зберігати брудний одяг у пральній машинці

Зазвичай брудний одяг одразу ставлять в барабан пральної машинки. Не завжди є можливість купувати окремий кошик для таких речей. Або ж просто не вистачає місця в домі.

На нечистому одязі часто є шкірний жир, пил, піт або інші плями. Якщо його залишати у пральній машинці, то там можуть з'являтися різні шкідливі мікроорганізми. Які ще причини, чому краще не тримати брудний одяг у пральній машинці та що з цим робити – знає 24 Канал.

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Чому не варто тримати брудний одяг у пралці

Ще одна причина, чому краще так не робити – брудний одяг у барабані може замастити чистіші речі, які будуть разом з ними пратися. До того ж інший одяг може набрати поганий запах від бруднішого.

Також нечисті речі можуть забивати різні деталі пральної машинки, як-от, фільтри, зливні отвори. Відповідно, термін дії пралки стає меншим. Також може з'явитися корозія барабана та гумових накладок. А це вже вимагає ремонту або заміни техніки.

Натомість перевага зберігання речей у кошику в тому, що повітря вільно проникає до одягу. Це допомагає підсохнути навіть злегка вологим речам. Також кошик можна переставити в інше місце, наприклад на сонце, щоб воно вбило шкідливі мікроорганізми. А от пралку нікуди не переставиш, бо вона важка й це незручно.

Корисні поради щодо зберігання брудного одягу

Фахівці радять хоча б 1 раз у місяць проводити очищення пральної машинки. Потрібно просто запустити звичайний цикл без одягу та жодних мильних засобів, але з високою температурою.