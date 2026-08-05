Детальніше про те, чому не можна ставити сумку на підлогу – розповідає 24 Канал.

Чи можна ставити сумку на підлогу

Згідно з давніми народними прикметами, сумка – символ особистого статку й фінансового успіху, адже саме в ній зберігали гроші. Наші предки вважали, що кошти потребують дбайливого та шанобливого ставлення, тому кинута на підлогу торба свідчила про байдужість до власних заробітків.

Люди вірили, що така недбалість приваблює незаплановані витрати, раптові борги та сімейні непорозуміння через брак грошей. Ба більше, у народі вважали, що залишена на долівці сумка розкриває секрети власника та відлякує від нього життєву удачу.

Ставити сумку на підлогу – можна чи ні / Фото Magnific

Важливо зазначити, що до подібних застережень слід ставитися зі здоровою часткою скептицизму. Жодне наукове дослідження не підтверджує існування зв'язку між розташуванням особистих речей у просторі та фінансовим успіхом людини чи її добробутом. Єдиною реальною небезпекою, яку становить підлога для вашої сумки, є елементарне забруднення та бактерії, адже на долівці у громадських місцях збирається пил, який потім легко перенести на робочий стіл чи кухонну поверхню.

Усі забобони працюють виключно на рівні нашої психології. Так, якщо людина щиро вірить у прикмету, вона починає підсвідомо помічати будь-які дрібні фінансові невдачі й звинувачувати в цьому випадково поставлений на підлогу рюкзак.

Кожна людина має повну свободу самостійно вирішувати, у які традиції їй вірити, якими звичаями керуватися в повсякденному житті, а до яких ставитися як до цікавого фольклорного спадку нашого народу.

Раніше ми розповідали, чи можна залишати ключі на столі.