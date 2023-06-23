Яка квітка притягує біди та негаразди: таємницю розкрито

Гібіскус ще називають китайською трояндою. Деякі люди переконані, що квітку не можна садити ні в хаті, ні біля хати, оскільки вона несе загрозу для людей.

Існує думка, що цвітіння китайської троянди провокує серйозні проблеми зі здоров'ям людини й одразу погіршується самопочуття. Чи дійсно це так і чи можна садити гібіскус біля хати – підкаже 24 Канал.

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Чи можна саджати гібіскус біля хати: прикмети

З давніх пір подейкували, що коли гібіскус цвіте, це призводить до погіршення здоров'я в людей. Стверджувалось, що він приваблює негативну енергетику в дім та погані події. Були й ті, які навпаки були переконані, що не все так однозначно.

Зокрема, якщо в незаміжньої дівчини розцвів гібіскус – це гарна прикмета, що скоро вона зустріне свою людину. Тож рослину варто вирощувати у приміщенні, де спить дівчина або жінка, котра хоче вийти заміж.



Гібіскус / Фото "Зелена садиба"

Втім, коли цвіте китайська троянда у заміжньої жінки – це вважалось не до добра. Нібито її почуття до чоловіка зменшаться та можуть виникнути проблеми в шлюбі.

Під час вирощування гібіскуса, варто звернути увагу на те, у якому стані його листя. Якщо воно почало в’янути, у ваших рідних можуть з'явитися серйозні захворювання. Тому близьким варто звернутися до лікаря та пройти діагностику.

Водночас є люди, які кажуть, що коли квіти в'януть, вони перебирають на себе проблеми або хвороби когось із членів сім'ї або відганяють біди від будинку.

Вірити чи ні таким прикметам – вирішувати вам. Адже хтось вірить забобонам і вбачає в них сенс, а хтось вважає це дурницями та не звертає уваги. Тож вибір за вами.