Варто знати деякі деталі: чи можна садити барвінок весною

Барвінок вважають багаторічним напівчагарником. На ньому виростають чудові фіолетові та лілові квіти. Питання у тому, чи можна садити барвінок весною.

Барвінок – популярна в Україні рослина, яка цвіте фіолетовими, ліловими та блакитними квіточками. 24 Канал розповість, чи можна садити барвінок весною.

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Чи можна садити барвінок весною

Так, барвінок можна садити весною. Весна є одним з найкращих пір року для посадки барвінку, оскільки в цей період вони активно ростуть та розвиваються. Їх можна садити як з розсади, так і з цибулин. Деякі поради для посадки барвінку весною.

Вибір місця. Оберіть добре освітлене або напівтіньове місце для посадки барвінку. Вони краще ростуть в прохолодних і вологих умовах.



Цвітіння барвінку / Фото Canva

Підготовка ґрунту . Перед посадкою зрошуйте ґрунт, видаливши бур'яни. Додайте компост або органічне добриво для поліпшення родючості ґрунту.

Розміщення рослин . Зробіть невеликі глибокі ями, де рослина зможе зручно поміститися. Розмістіть цибулину або розсаду в ямку, щоб відстань між ними була 10-15 сантиметрів.

Полив . Забезпечте йому достатню вологість та слідкуйте, щоб рослина не пересихала.

Догляд. Видаліть бур'яни навколо рослин, щоб не було конкуренції за живлення.

Загалом весна є чудовим часом для посадки барвінку, адже він швидко приживається, розростається та радує всіх своїм цвітінням.