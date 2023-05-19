Варто знати деякі деталі: чи можна садити барвінок весною
Барвінок вважають багаторічним напівчагарником. На ньому виростають чудові фіолетові та лілові квіти. Питання у тому, чи можна садити барвінок весною.
Барвінок – популярна в Україні рослина, яка цвіте фіолетовими, ліловими та блакитними квіточками. 24 Канал розповість, чи можна садити барвінок весною.
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Чи можна садити барвінок весною
Так, барвінок можна садити весною. Весна є одним з найкращих пір року для посадки барвінку, оскільки в цей період вони активно ростуть та розвиваються. Їх можна садити як з розсади, так і з цибулин. Деякі поради для посадки барвінку весною.
Вибір місця. Оберіть добре освітлене або напівтіньове місце для посадки барвінку. Вони краще ростуть в прохолодних і вологих умовах.
Цвітіння барвінку / Фото Canva
Підготовка ґрунту. Перед посадкою зрошуйте ґрунт, видаливши бур'яни. Додайте компост або органічне добриво для поліпшення родючості ґрунту.
Розміщення рослин. Зробіть невеликі глибокі ями, де рослина зможе зручно поміститися. Розмістіть цибулину або розсаду в ямку, щоб відстань між ними була 10-15 сантиметрів.
Полив. Забезпечте йому достатню вологість та слідкуйте, щоб рослина не пересихала.
Догляд. Видаліть бур'яни навколо рослин, щоб не було конкуренції за живлення.
Загалом весна є чудовим часом для посадки барвінку, адже він швидко приживається, розростається та радує всіх своїм цвітінням.