Чи можна розірвати церковний шлюб: інформація може вас здивувати

Вінчання у церкві повинно бути зваженим рішенням, адже молодята укладають шлюб на небесах. Якщо виникнуть певні проблеми у сімейному житті, то розірвати його буває складно, оскільки як такого церковного розлучення не існує.

Вінчання можна визнати недійсним, але на це йдуть не всі священники. Хоча, звичайно, чоловік та дружина не живуть разом та будуються своє життя окремо, навіть створюють нові сім'ї, передає LifeStyle 24.

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Чи можна розірватися церковний шлюб

Багато людей помилково вживають слово "розвінчання", проте такого поняття насправді не існує. Звичайно, що церква не є прихильницею розлучення, але священник може зняти своє благословення. Після цього шлюб перестає діяти. Духовно подружжю все одно може бути складно. Особливо, коли йдеться про партнера, який став причиною того, що сімейне життя зруйнувалося.

Розірвати церковний шлюб можна, якщо чоловік або жінка пішли на зраду. Однак поганий вчинок потрібно довести, а не спиратися лише на чутки. Дозволяється це робити, якщо хтось пропав безвісти та перебуває невідомо де вже більше ніж 5 років, або якщо сидить у в'язниці.

Як розірвати церковний шлюб / Фото Canva

Якщо хтось з подружжя змінив віру, збожеволів або перейшов у секту, то розірвати церковний шлюб також дозволяється.

Зазвичай "розлучають" у церкві тоді, коли чоловік або дружина хочуть повінчатися з новим партнером. Однак людині необхідно подати у єпархіальне управління певні документи. Потрібно це робити у місті, в якому вона проживає. Розірватися церковний шлюб має архієрей, який править.

Які свідоцтва потрібні: