Названо декілька причин, чому дітям до 1 року не варто показувати дзеркало

Деякі народні прикмети прийшли до нас з давніх часів та глибоко вкорінилися у головах людей. Наприклад, кажуть, що не варто показувати дитині дзеркало до одного року. Це повір'я навіть пов'язане з магією.

Колись (та й подекуди зараз) дзеркало використовували для ритуалів. У народі вважають, що цей предмет здатний забирати енергію. Тому новонароджених та жінок при надії намагаються тримати якомога далі від нього.

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Чому немовлятам не варто показувати дзеркало

У нас поширена думка про те, що маленькі діти часто лякаються, коли бачать себе у дзеркалі. Після цього малюки можуть погано розвиватися або почати заїкатися. Тому деякі батьки й не ризикують.

З переказів, фільмів та легенд нам відомо, що дзеркало – це один з основних предметів відьом та чаклунів. Без нього не проходить багато обрядів. Кажуть, що люди з надздібностями за допомогою дзеркала можуть зашкодити чистій душі новонароджених дітей.

Маленька дитина / Фото Canva

Вважається, що у дзеркалі дитина може побачити когось чужого або навіть потойбічну силу та сильно злякатися. Однак інколи батьки показують малюкам дзеркало вже після хрещення, адже тоді вони захищені.

Існують й більш практичні причини, чому у ранньому віці дітям краще не давати дзеркало. Річ у тім, що воно може просто розбитися та поранити малечу. Якщо ж ваших синів та доньок дуже зацікавить річ та сподобається, то варто бути поруч, аби вони не заподіяли собі шкоди.