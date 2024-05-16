Когда-то (да и иногда сейчас) зеркало использовали для ритуалов. В народе считают, что этот предмет способен забирать энергию. Поэтому новорожденных и женщин в положении стараются держать подальше от него.

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Почему младенцам не стоит показывать зеркало

У нас распространено мнение о том, что маленькие дети часто пугаются, когда видят себя в зеркале. После этого малыши могут плохо развиваться или начать заикаться. Поэтому некоторые родители и не рискуют.

Из преданий, фильмов и легенд нам известно, что зеркало – это один из основных предметов ведьм и колдунов. Без него не проходит много обрядов. Говорят, что люди со сверхспособностями с помощью зеркала могут навредить чистой душе новорожденных детей.

Маленький ребенок / Фото Canva

Считается, что в зеркале ребенок может увидеть кого-то чужого или даже потустороннюю силу и сильно испугаться. Однако иногда родители показывают малышам зеркало уже после крещения, ведь тогда они защищены.

Существуют и более практические причины, почему в раннем возрасте детям лучше не давать зеркало. Дело в том, что оно может просто разбиться и поранить малыша. Если же ваших сыновей и дочерей очень заинтересует вещь и понравится, то стоит быть рядом, чтобы они не причинили себе вреда.