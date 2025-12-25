Напередодні різдвяних свят 24 Канал поспілкувався зі священником Православної Церкви України Миколаєм Гандзюком про питання культури застілля в Україні. Чи можна християнам пити алкоголь на Різдво – читайте далі в матеріалі.

Чи можна пити алкоголь на Різдво?

Священник ПЦУ Миколай Гандзюк зазначив, що Різдво Христове – зустріч зі Спасителем, який приносить у світ світло, надію та життя. Саме тому головним змістом цього дня має бути молитва, щира радість та вдячність Богові, а не лише фокус на їжі чи напоях.

Церква не забороняє родині зібратися за святковим столом після святкового богослужіння. Священник підкреслив, що розділити трапезу з рідними в мирі та спокої є доброю традицією.

Водночас пияцтво є категорично неприпустимим, бо воно принижує людину і спотворює святість події,

– зауважив отець Миколай.

Замість тривалих застіль, священник ПЦУ закликає приділити час традиціям, які несуть світло іншим. Зокрема, благословенним і доречним у ці дні є колядування. Це спосіб прославити новонародженого Спасителя та поділитися радісною звісткою з ближніми.

Чи можна пити алкоголь на Різдво / Фото Freepik

