Чи можна обрізати яблуню у жовтні: вже відомі найкращі терміни
Правильна обрізка яблуні піде їй лише на користь. Адже залишаться лише ті гілки, на яких можуть вирости плоди. Тому цю процедуру варто провести восени.
Обрізати яблуні починають з першого року їх життя. Це допомагає рівномірно розподілити сили на розвиток рослини. Як і коли варто обрізати яблуні – знає 24 Канал.
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Коли обрізати яблуню
Фахівці кажуть, що проводити обрізку дерева можна як восени, так і весною. Деякі роблять це влітку, якщо насичена крона заважає розвитку. В умовах українського клімату найкраща пора для обрізки – це осінь. Зволікати з процедурою не варто, щоб місця зрізів встигли загоїтись до перших заморозків. Бо інакше дерево може змерзнути й загинути.
- Обрізати дерева варто, коли всі інші процедури зроблені (підживлення, побілка).
- Коли листя з дерев опало та ви його прибрали з саду.
- У суху погоду, коли ще немає морозів.
Переважно в Україні цей період припадає на кінець жовтня – початок листопада. Утім, у південних і північних областях можуть бути дещо інші терміни, залежно від клімату.
Як правильно обрізати яблуню
Зверніть увагу, що обрізку краще робити секатором, ножівкою або ножем. Починають з великих гілок, які засохли або пошкодились. Видаляють й ті гілки, які ростуть дуже близько один біля одного: у такому випадку обрізають тонші і слабші.
- Вирізати слід і ті пагони, які ростуть всередину крони. Не потрібні нам гілки, які ростуть майже вертикально. На них не виростуть плоди. Також погано, коли яблуні дуже високі: має бути така висота, щоб не треба було ставити драбину для збору плодів.
Пам'ятайте, що гілки яблуні обрізаємо по потребі, тобто, важливо – зберігати міру. Дерево проріджують, аби повітря та сонячне світло добре проникало до гілок.
- Усі виконані зрізи обробляють садовим варом. На сухих гілках рани треба змастити одразу. А от на молодих – проводять обробку через день після обрізки.