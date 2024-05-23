Чи можна носити хрестик, на якому зображене розп'яття Ісуса Христа

У багатьох християн є свій хрестик, на якому зображене розп'яття Ісуса Христа. Вважається, що він оберігає від бід та не дає людині скоїти поганий вчинок. Найчастіше цей символ з'являється у житті вірян під час хрещення.

Однак є твердження, що не варто сприймати хрестик як захист, адже це вже більше схоже до забобонів. Крім того, не всі представники християнства його носять. Детальніше про це читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Теж цікаво Важливе пояснення для усіх: у ПЦУ розповіли, чи вважається вишивання у неділю гріхом

Чи можна носити хрестик з розп'яттям

Не у всіх християнських течіях заведено носити хрестик з розп'яттям. Протестанти, наприклад, вважають, що він символізує жорстоку страту. Якщо ж використовувати цю прикрасу, то можна образити Господа. Існує також думка, що така традиція схожа до ідолопоклонства, що не вітається Біблією.

Однак православні християни та греко-католики носять хрестик з розп'яттям. У церкві немає заборони на це. Якщо ви сумніваєтесь, то завжди можна сходити до місцевого священника та уточнити усі питання, які хвилюють.

Хрестик з розп'яттям / Фото Комісія УГКЦ у справах родини

Хрестик варто використовувати лише тоді, коли ви щиро вірите в Ісуса Христа. Не потрібно змушувати людей до цього, зокрема й дітей. Краще коли вони самі прийдуть до такого рішення. Якщо ви не вважаєте себе християнином, але носите хрестик, то можете ненароком образити почуття інших.

До речі, у народі часто кажуть – якщо загубити або зламати хрестик, то прийде біда. Проте це всього лише повір'я, у яке церква закликає не вірити. Завжди можна зремонтувати прикрасу або купити нову та освятити її.