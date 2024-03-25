Чи можна здійснювати обряд хрещення під час посту: поради священників

18 березня в Україні почався Великий піст, який триватиме до 4 травня. Серед батьків нерідко побутує думка, що у цей період не можна хрестити дітей. Адже відомо, що існує заборона на вживання алкоголю, певної їжі та гучні гуляння.

Однак Таїнство Хрещення – зовсім не про ці речі. Його можна і треба проводити скромно, передає LifeStyle 24.

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Чи можна хрестити дитину у період посту

У Православній церкві України кажуть, що обряд хрещення можна робити будь-коли, навіть у піст та свято. Жодних обмежень на це немає. Тож якщо у період Великоднього посту у вас народиться дитя, не переживайте.

Також священники стверджують, що хрестити дитину дозволяється і простому вірянину, якщо ситуація надзвичайна. Наприклад, коли життя немовляти або матері може от-от обірватися. Здійснювати обряд у такий спосіб актуально і під час російсько-української війни. Адже через постійні російські обстріли, бойові дії та інші небезпеки не всі люди мають можливість піти до церкви.

Однак потрібно дотримуватися декількох правил. Вірянин, який здійснює хрещення, повинен три рази полити водою голову малюка та промовити такі слова: "Охрещується раб Божий (ім'я) в ім'я Отця (полити перший раз водою). Амінь. І Сина (полити другий раз водою). Амінь. І Святого Духа (полити третій раз водою). Амінь".

Якщо небезпека минула або всі одужали, то батьки можуть піти до храму, щоб священник доповнив обряд хрещення. Зокрема, прочитав деякі молитви та здійснив Таїнство Миропомазання.