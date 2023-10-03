У яких випадках можна дарувати і приймати квіти в горщиках

Багато людей звикли дарувати своїм знайомим, рідним, колегам, квіти в горщиках. На перший погляд, це гарний та лаконічний подарунок, який принесе радість. Є кілька "але".

Перед тим, як комусь дарувати кімнатні квіти, треба дізнатись, чи людині взагалі таке подобається. Адже не всім до душі поливати, пересаджувати та підгодовувати вазони. Є ще деякі моменти. Які прикмети існують навколо кімнатних квітів та які з них можна дарувати – розкаже 24 Канал.

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Чи можна дарувати квіти в горщику: прикмети

Вважається, що багато кімнатних рослин здатні поглинати енергетику людини та потім її віддавати іншим. Тож треба кілька разів подумати, перед тим, як комусь вручати такий подарунок. Бо таким чином, можна когось приректи на негаразди.

Існує думка, що через квіти в горщику передається енергетика людини, яка її дарує. Тобто, якщо хтось робить це з не дуже хорошими намірами, у вас можуть з'явитися неприємності. Також є прикмета, якщо ця рослина в горщику засохне, то з'являться проблеми.

Такий подарунок, як кімнатна рослина, трактують окремо щодо людей, які хворіють. Вважається, що інша людина має на увазі свою неприязнь до вас: бажає, аби хворий "вріс в землю", як рослина – помер. До того ж сира земля теж асоціюється зі смертю. Тому будьте обережні, перед тим, як комусь робити такий "сюрприз".

Вірити чи ні, у такі прикмети – це ваша справа. Адже хтось перечитує усі прикмети та щиро їх дотримується, а хтось вважає, що все це – нісенітниці та робить, як забажає.

Які квіти в горщику та кому можна дарувати

Зрадіють кімнатним рослинам як подарунку, ті люди, котрим подобається догляд за квітами та ті, що не вірять в прикмети. У таких випадках ви не прогадаєте.

Хоча, зверніть увагу, що такі рослини, як молочай, дифенбахія, олеандр є доволі небезпечними для дітей та тварин. Будьте обережні та краще утримайтесь від квіткового подарунка тим, хто має домашніх улюбленців або немовлят.



Дифенбахія / Фото Pinterest

Існують певні види квітів, які розростаються та займають багато місця. Такі презенти краще не робити, бо можливо, людина не захоче утримувати вазон, який займає половину кімнати. Йдеться про аспарагус і фікус. Також не варто дарувати квіти з сильним ароматом, тому що в людини може бути алергія на одну з них.



Аспарагус / Фото "Флоріум"