Тепер відомо, чи можна білити дерева восени

Думки щодо того, чи варто білити дерева восени, відрізняються. Деякі вважають, що це покращить стан рослин, тоді як інші кажуть, що побілка не грає великої роль й без неї можна сміливо обійтися.

В Україні багато людей все ж таки білять дерева восени. Це потрібно, щоб захистити їх від заморозків та шкідників. Лише слід точно знати, коли і як їх правильно білити, щоб це принесло користь.

Важливо знати Які дерева обов'язково треба підрізати в жовтні

Коли варто білити дерева

Дерева найкраще білити, починаючи з початку вересня й десь до кінця жовтня. Важливо встигнути це зробити перед самими морозами. Тому перечікувати не варто. Звертайте увагу на погоду, якщо температура довгий час тримається +10, тоді стартуйте з жовтня.

Побілка восени має низку переваг. Наприклад, вона захистить саджанці від морозів. Також на стовбурах не буде утворюватися крига.

Завдяки цій процедурі, на корі буде менше шкідників, які звикли там зимувати . Зокрема, гризунів.

. Зокрема, гризунів. Дерева будуть пізніше прокидатися навесні.

Кора буде більш захищеною від перепадів температур.

Як правильно білити дерева

Здебільшого люди білять дерева розчином вапна. Цей засіб – доволі бюджетний. Однак, він буде змиватися після кожних опадів. Тому процедуру треба періодично повторювати. Його можна приготувати власноруч. Потрібно півтора кілограма гашеного вапна розбавити з половиною відра води. Після цього вносять 250 грамів мідного купоросу та 50 грамів казеїнового клею або мучного клейстеру. Компоненти треба добре розбавити та дати час настоятися.

Водоемульсійна фарба вважається потужним засобом для побілки дерев. Перевага у тому, що така фарба є абсолютно не шкідливою для дерев. Вона добре реагує на сонце та крізь неї може проходити повітря до саджанця. До неї не треба додавати ще якісь складники. Можете одразу змащувати стовбур тонким шаром.



Побілка дерев / Фото Ogorod.ua

Для такої процедури підійде садова водно-дисперсійна фарба. ЇЇ продають в агромагазині. Вона містить корисні компоненти для рослин. ЇЇ основна функція – захист стовбура від морозів і шкідливих ультрафіолетових променів. Водно-дисперсійна фарба зберігається на деревах десь 2 роки. Однак, має високу ціну – від 200 гривень.

Вже стало відомо, які дерева варто обов'язково підрізати в жовтні, щоб вони краще росли.