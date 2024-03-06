Молодик у Рибах 10 березня: чого чекати в цей період

Молодик у Рибах настане 10 березня. Він покаже нашу справжню сутність, внутрішнє Я, програє ситуації минулого.

Це час зцілення, пробудження і виконання бажань, емоційний і водночас чарівний. На кілька днів фізичне й матеріальне відійде на другий план, зазначила астрологиня Марина Скаді (Соколова).

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Чого чекати від молодика в Рибах

Риби – останній символ зодіакального середовища, є основою нового циклу. Цей третій знак стихії Води пов'язаний з безмежними просторами світового океану. Знак творчості, сентиментальності, мрій, інтуїції, емоційної глибини.

Молодик у цьому знаку зачіпає тонкі струни людської душі і занурює у спогади,

– розповіла астрологиня.

Цікаво, що в молодик Сонце і Місяць утворюють аспект з'єднання – багато Сонця, втім, мало Місяця. Тож, зазначила Скаді, інтуїції у день молодика краще не довіряти, бо вона може вас підвести.

Молодик 10 березня об 11:00 за київським часом покаже орієнтири, те, на що необхідно звернути увагу, щоб усі починання виявилися успішними. У момент молодика загадайте бажання, якомога детальніше візуалізуючи його,

– підкреслила Соколова.

Додала, що період з 10 до 12 березня можна використовувати для пошуку духовної підтримки. Важливо виявляти щирість, аби глибше зазирнути в себе, знайти відповіді на найскладніші запитання.

У цей період можуть особливо проявлятися співчуття й милосердя. Легше почати життя з чистого аркуша.

Астрологиня зауважила, оскільки Риби – знак, що завершує зодіак, багатьом доведеться підбити межу, закрити деякі розділи життя, перш ніж перейти на новий етап.

"Настав час залишити позаду власні страхи, знайти сили та мужність для нового початку. Це гарний час, щоб пробачити тих, хто образив нас, попросити вибачення чи пробачити себе за минулі помилки", – зазначила Скаді.