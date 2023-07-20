Ідеальний засіб для підживлення рослин знайдено

Якщо ви довго думали, чи підживити рослини, аби вони краще росли, то є один дуже дієвий засіб.

Йдеться про молочну сироватку. Вона має багато цінних компонентів, які допомагають збільшити врожай. До того ж плівка, утворена від сироватки, захищає рослини від шкідників і хвороб. Які рослини можна поливати сироваткою – розповість 24 Канал.

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Які рослини варто поливати сироваткою

Молочна сироватка – хороший засіб для підгодівлі рослин та захисту їх від шкідників та хвороб. Адже вона містить цинк, кальцій, залізо та амінокислоти, необхідні для здоров'я саджанців. Вона чудово підійде для удобрення огірків і помідорів.



Молочна сироватка / Фото "Господарочка"

Позитивно реагують на молочне підживлення такі овочі, як патисони, кабачки, цибуля, редиска, морква, буряк. Плодовим деревам також подобається сироватка, а саме яблуні. Допоможе в розвитку й півоніям.

Квіти в саду теж люблять молочну сироватку. Особливо, троянди. Вони починають інтенсивніше рости та нарощувати більше пагонів, але треба знати, як нею правильно поливати.

Як використовувати молочну сироватку

Для проведення обробки коренів, сироватку потрібно розвести у теплій воді в співвідношенні 1:10. Застосовуємо суміш під корінь десь за 50 сантиметрів від стебел рослин.

А от удобрення поза коренем, краще робити настоєм сироватки та води з дозуванням 3:1. Щоб засіб краще подіяв, можна внести до нього кілька ложок рідкого мила.

Добриво вводять тільки свіжоприготоване. Бо коли молочні грибки стануть бродити, можуть утворитись патогени, які є шкідливими для рослин.