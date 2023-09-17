Молитви перед іконою "Неопалима Купина", які захистять від усіх бід

У цей день, 17 вересня, відзначають церковне свято – День ікони Божої Матері "Неопалима купина". У народі ця ікона вважається покровителькою від блискавок та пожеж.

За переказами, Бог з'явився перед пророком Мойсеєм у вигляді полум'яного тернового куща і закликав його вивести ізраїльський народ із Єгипту до обіцяного краю. У християнській традиції ця історія символізує прообраз непорочного зачаття Марії.

Цікаво Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії: привітання з Днем ангела у картинках

У цей особливий день віруючі звертаються до ікони "Неопалима Купина", моляться і просять захисту від пожеж і різних небезпек.

Молитви перед іконою "Неопалима Купина"

"О Пресвята і Преблагословенна Мати Господа нашого Ісуса Христа! Припадаємо і поклоняємося Тобі перед святою і пречесною іконою Твоєю, якою Ти дивні й преславні чудеса показуєш, від вогненного спалення і блискавичного грому оселі наші спасаєш, хворих зціляєш і всі благі наміри наші добре виконуєш.

Смирно молимо Тебе, всесильного роду нашого Заступнице, подоби й нас, немічних та грішних, Твоєї Материнської участі й допомоги. Спаси й збережи, всю країну нашу православну і всіх нас, що припадаємо до Тебе з вірою і любов’ю та сердечно просимо зі сльозами Твого заступництва.

Владичице Всемилостива, змилосердись над нами, бо обтяжені ми багатьма гріхами й не маємо відваги звернутися до Христа Господа і просити Його про помилування і прощення, але Тебе просимо Його ублагати, Матір Його по плоті. Ти ж, Всеблага, простягни до Нього богоприємні руки Твої й заступися за нас перед благістю Його, випрошуючи нам прощення провин нашого, благочестивого і мирного життя, благої християнської кончини й доброї відповіді на Страшному суді Його.

Найбільше ж у час грізного відвідування Божого, коли загорятися вогнем домівки наші, чи блискавковим громом настрашені будемо, яви нам милостиве Твоє заступництво і можуть допомогти.

Щоб, спасенні всесильними Твоїми до Господа молитвами, тимчасового покарання Божого тут позбавились і вічне блаженство райське успадкували та зі всіма святими оспівували Пречесне і Величне Ім’я Пресвятої Тройці, Отця, і Сина, і Святого Духа, і Твоє велике до нас милосердя, навіки. віків. Амінь!".

Молитва до образу "Неопалима Купина": дивіться відео

"О, Пресвята Діво, Мати Господа нашого, Заступнице і Покровителько всіх, що до Тебе вдаються! Призри з висоти святості Своєї мене грішного (грішну) й вислухай смиренну молитву мою і принеси улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа: умоли Його, так просвітить похмуру мою душу світлом Божественної благодаті Своєї, та позбавить мене. від всяких потреб, скорботи й хвороби, та дай мені тихе і мирне життя, здоров'я тілесне і душевне, так заспокоїти стражденне серце моє і зцілити рани його, так напоумити мене на добрі справи, очистити розум мій від помислів суєтних, наставити мене до виконання заповідей Своїх, позбавити від вічної муки та не позбавити Свого Небесного Царства".

Молитва до образу "Неопалима Купина": дивіться відео