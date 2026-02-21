Напередодні пам'ятної дати в країні розпочинаються молитовні ініціативи. Так, віряни просять для українських героїв сил витримати тортури, а для України – можливості повернути кожного з них додому. Текст молитви за військовополонених вже опублікував сайт Pray4UA.

Повний текст молитви за військовополонених

Отче! В ім'я Ісуса я молюся за тих, хто потрапив у полон. Прошу, дай сміливість та силу вистояти. Нехай вони розуміють, що про них пам'ятають. Даруй спокій і дай знати, що Ти ніколи їх не покинеш. Збережи їхній розум від хвилювань та тривог. Хай вони не зневірюються і завжди пам'ятають, за що ми боремося. Дозволь Україні знайти безпечний та швидкий спосіб врятувати їх та повернути додому. Благослови та скеруй усі наші дипломатичні перемови. Будь ласка, захисти кожного від тортур, катувань, насильства від рук ворога. Допоможи отримати належну медичну допомогу, харчування та відповідні умови перебування. Дозволь з гідністю, мужністю та надією проходити через страждання. Господи, я вірю, що Ти будеш повертати полонених, зниклих безвісти військових, волонтерів та цивільних до безпечного місця. Амінь.

Що відомо про Національний день молитви 2026?