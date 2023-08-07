Молитва до святої Анни, яка допомагає безплідним: чудотворні слова для тих, хто хоче завагітніти

7 серпня віряни вшановують святу Анну. Її вважають покровителькою подружнього життя. Жінки, які не можуть завагітніти, звертаються до святої Анни, щоб вона подарувала їм довгоочікувану радість.

Анна та її чоловік Іоаким жили у щасливому шлюбі, але жінка до старості не могла мати дітей. Вони постійно молили Бога, щоб подарував їм нащадка і ці молитви були почуті, зазначає 24 Канал.

До теми 7 серпня – Успіння святої Анни: що не можна робити у цей день

Одного разу Анні явився архангел Гавриїл та повідомив про народження дівчинки Марії, яка стала матір'ю Ісуса Христа. Тож тепер мама Богородиці є покровителькою всіх жінок, які не можуть мати дітей.

Безплідні сім'ї постійно звертаються до святої з проханням допомогти вилікувати хвороби та подарувати нове життя. Особливу силу молитви до святої Анни мають в день Успіння, яке щороку відзначають 7 серпня.

Є особлива молитва, яка справді творить дива. Багатьом жінкам, які протягом кількох років не могли завагітніти, після щирих слів таки вдалося зачати дитину.

Молитва до святої Анни, яка допомагає завагітніти

"Почуй нас, Божих рабів Твоїх (імена подружжя), Всемогутній і Милосердний Всевишній, хай нашими молитвами буде послана допомога Твоя. Молимо, будь поблажливий, Боже, до молитовних слів наших, згадай Свій закон про збільшення людського роду і будь Покровителем нашим, та з Твоєю допомогою збережеться встановлене Тобою ж. Господи, Ти зміг створити своєю силою могутньою з нічого – все, і започаткував початок у безмежному світі існуючого: створив людину за образом своїм, і найвищою таємницею освятив подружжя союз з церквою. Зглянься, Всевишній Боже, на рабів своїх (імена подружжя), з'єднаних подружнім союзом, які молять про допомогу Твою, нехай прийде на нас милість Твоя божественна, нехай станемо плідними і зможемо ми побачити синів і дочок своїх, до 3-го і 4-го роду, і до глибокої старості доживемо і прийдемо в Небесне Царство через Господа Бога Ісуса нашого Христа. Амінь".