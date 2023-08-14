Захищає від біди: молитва, яку обов'язково треба прочитати на Медовий Спас

14 серпня в Україні відзначають Медовий Спас. Цього дня в церкві освячують кошики, а також молять Бога про захист від усіх бід та негараздів.

Спас – одне з найважливіших свят у році, молитви у цей день мають особливу силу. Християни у цей день щиро та з великою вірою просять у Бога захисту та миру, швидкої перемоги та здоров'ям всім нашим захисникам. Молитву, яку обов'язково треба прочитати всією родиною, шукайте далі на сайті 24 Каналу.

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Молитва, яку треба прочитати на Медового Спаса

"Владико Господи святий, y небі Ти живеш і всевидячим Своїм оком споглядаєш на всі творіння! Тобі прихиляється душі і тіла, тобі молимося, Святе святих, простягни руку Твою невидиму і благослови всіх нас, і прости нам всяке прогрішення вільне й мимовільне, словом чи ділом скоєне.

Даруй нам, Господи, розчулення, даруй сльози змирення душі на очищення від багатьох гріхів наших, даруй волю Твою милість світові Твоєму і нам, негідним рабам Твоїм, бо благословенне і прославлене є ім'я Твоє нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь."

Інші молитви на Медового Спаса

"Просимо Тебе, Господи, захисти цей дім від атак наших духовних ворогів і зупини ці жахливі коливання повітря. Приносимо Тобі, Господи, наші похвали та жертви на знак подяки за вже отримані благодаті.

Господи, вислухай, будь ласка, наші скромні молитви, щоб ми могли радіти припиненню цієї бурі і завжди використовувати на благо дар Твоїх милостей. Амінь."

Важливо Що не можна робити в Успенський піст: заборони та прикмети на цей період

"Боже вічний і Царю всякого створіння, що сподобив мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які заподіяв я в цей день ділом, словом і думкою; і очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни душевної і тілесної, і дай мені, Господи, в цю ніч спокійний сон, щоб, уставши з мого смиренного ложа, я догоджав Пресвятому імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг всіх ворогів – і тілесних, і безтілесних, – що повстають на мене; і охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що оскверняють мене. Бо Твоє є Царство, і сила, і слава, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь."