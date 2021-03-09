Модник, інфлюенсер та ловелас: яким був геніальний Тарас Шевченко

9 березня 2021 року відзначають 207 річницю з дня народження Тараса Шевченка. Кобзаря вважають головним літературним символом нашої країни, а його творчість – двигуном визвольного руху від гніту Російської імперії.

В Україні налічують 164 населених пункти, названих в його честь. Крім цього, є ще сотні вулиць, скверів, парків. Детальніше про це – читайте далі.

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Сьогодні ім'я Тараса Шевченка відоме у всьому світі. Його вважають рекордсменом за кількістю пам'ятників, яких на сьогодні налічують аж 1 384.

Монументи письменника розміщені не тільки в Україні, але і в США, Китаї, Бразилії.

Тарас Шевченко на купюрах

Тарас Шевченко прикрашає не тільки українські гроші. 23 роки тому в невизнаному Придністров'ї ввели в обіг купюру номіналом в 50 рублів. На одній стороні її прикрашав гетьман Хмельницький, а на іншій – Шевченко.

Через 7 років ці купюри надрукували вже з оновленим дизайном, і знову на них зобразили Тараса Шевченка.



Тарас Шевченко на 50 рублях / Скриншот з відео

Крім того, гроші стали зеленого кольору, тому місцеві жителі називали так не долари, а саме купюри з українським поетом.

Іншопланетне життя Шевченка.

У Міжнародному астрономічному Союзі кратери на Меркурії назвали на честь всесвітньо відомих письменників і художників. Так, один з 300 кратерів сьогодні має ім'я Тараса Шевченка.

Тарас Шевченко був модником

Тараса Григоровича зазвичай зображають з вусами, в шапці і кожусі. Частину життя поета можна описати словами "голе й босе". Друг Кобзаря Іван Сошенко так описав першу зустріч з ним у 1836 році: "Прийшов до мене у такому вигляді: одягнений у засмальцьований тиковий халат, сорочка і штани з грубого полотна заляпані фарбою, босий, розхристаний і без шапки".

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Все змінилося після звільнення Шевченка з кріпацтва. Коли він жив у Петербурзі, то непогано заробляв на життя своїми портретами. А тому і мав у розпорядженні гроші на покупку модного одягу.

У своєму щоденнику він писав, яке задоволення отримав від покупки гумового плаща макінтоша за 100 рублів, який був тоді останнім писком моди.



Портрет Тараса Шевченка / Картина Івана Крамського

Перед смертю Шевченко перебував у Петербурзі. Але у свій день народження письменник заповідав, щоб його поховали на батьківщині – в Каневі. Та спочатку заповіт не виконали, і поховали на Смоленському цвинтарі в Росії.

І тільки через 2 роки бажання було виконано – останки поета перенесли в Канів.

Кохання Тараса Шевченка

Найпершу любов Шевченко згадував все своє життя – це була Оксана Коваленко. Дівчина, що мешкала в сусідні хаті, була молодшою від Тараса на 3 роки. Саме її поет згадав у вірші "Мені тринадцятий минало...".

У Шевченка було чимало жінок впродовж життя. Відомо, що протягом останніх декількох десятків років Шевченко хотів одружитися та створити сім'ю. Коли Шевченку було 46 років, він уподобав Ликеру Полусмак, якій виповнилося 20 років.



Портрет Ликери Полусмак / Картина Тараса Шевченка

Однак вони так і не одружилися, їхній союз розпався. Одна з версій – дівчина не могла зрозуміти тонку душу поета. Це було останнє кохання письменника, а вже через 3 місяці він помер.

Шевченко боровся за свободу українського народу

Він був людиною універсальних талантів:

поетом;

письменником;

займався драматургією й малюванням;

займався політичною і громадською діяльністю.

Шевченко найбільше мріяв про те, що настануть часи, коли українська земля і люди стануть вільними, коли в країні будуть поважати українську мову, історію і культуру. За життя він робив для того все можливе.

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Тарас Шевченко продовжує підтримувати український дух і сьогодні. Вірші Шевченка ідеально лягли на нашу реальність, адже у 2014 нове покоління українців відчуло на практиці, про що саме писав Кобзар. Зі словами поета пішов у вічність перший Герой Небесної Сотні Сергій Нігоян.

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Шевченко не втрачає популярності у XXI столітті

У XXI столітті образ Шевченка переосмислюють. Українські художники зображають Кобзаря у стилі героїв нашого часу.

Шевченко сьогодні існує у вигляді бота в телеграмі, де в поета можна запитати про погоду чи настрій. Також він навіть почав вести блог в інстаграмі.

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