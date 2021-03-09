9 марта 2021 года отмечают 207 годовщину со дня рождения Тараса Шевченко. Кобзаря считают главным литературным символом нашей страны, а его творчество – двигателем освободительного движения от гнета Российской империи.

В Украине насчитывается 164 населенных пункта, названных в его честь. Кроме этого, есть еще сотни улиц, скверов, парков. Подробнее об этом – читайте дальше.

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Сегодня имя Тараса Шевченко известно во всем мире. Его считают рекордсменом по количеству памятников, которых на сегодня насчитывается до 1384.

Монументы писателя размещены не только в Украине, но и в США, Китае, Бразилии.

Тарас Шевченко на купюрах

Тарас Шевченко украшает не только украинские деньги. 23 года назад в непризнанном Приднестровье ввели в обращение купюру номиналом в 50 рублей. На одной стороне ее украшал гетман Хмельницкий, а на другой – Шевченко.

Через 7 лет эти купюры напечатали уже с обновленным дизайном, и снова на них изобразили Тараса Шевченко.



Тарас Шевченко на 50 рублях / Скриншот с видео

Кроме того, деньги стали зеленого цвета, поэтому местные жители называли так не доллары, а именно купюры с украинским поэтом.

Инопланетные жизни Шевченко.

В Международном астрономическом союзе кратеры на Меркурии назвали в честь всемирно известных писателей и художников. Так, один из 300 кратеров сегодня носит имя Тараса Шевченко.

Тарас Шевченко был модником

Тараса Григорьевича обычно изображают с усами, в шапке и кожухе. Часть жизни поэта можно описать словами "голое и босе". Друг Кобзаря Иван Сошенко так описал первую встречу с ним в 1836 году: "Пришел ко мне в таком виде: одетый в засаленный тиковый халат, рубашка и брюки из грубого полотна забрызганы краской, босой, растрепанный и без шапки".

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Все изменилось после освобождения Шевченко из крепостничества. Когда он жил в Петербурге, то неплохо зарабатывал на жизнь своими портретами. А потому и имел в распоряжении деньги на покупку модной одежды.

В своем дневнике он писал, какое удовольствие получил от покупки резинового плаща макинтоша за 100 рублей, который был тогда последним писком моды.



Портрет Тараса Шевченко / Картина Ивана Крамского

Перед смертью Шевченко находился в Петербурге. Но в свой день рождения писатель завещал, чтобы его похоронили на родине – в Каневе. Но сначала завещание не выполнили, и похоронили на Смоленском кладбище в России.

И только через 2 года желание было выполнено – останки поэта перенесли в Канев.

Любовь Тараса Шевченко

Первую любовь Шевченко вспоминал всю свою жизнь – это была Оксана Коваленко. Девушка, которая жила в соседнем доме, была моложе Тараса на 3 года. Именно ее поэт вспомнил в стихотворении "Мені тринадцятий минало...".

У Шевченко было немало женщин в течение жизни. Известно, что в течение последних нескольких десятков лет Шевченко хотел жениться и создать семью. Когда Шевченко было 46 лет, он полюбил Лукерью Полусмак, которой исполнилось 20 лет.



Портрет Лукерьи Полусмак / Картина Тараса Шевченко

Однако они так и не поженились, их союз распался. Одна из версий – девушка не могла понять тонкую душу поэта. Это была последняя любовь писателя, а уже через 3 месяца он умер.

Шевченко боролся за свободу украинского народа

Он был человеком универсальных талантов:

поэтом;

писателем;

занимался драматургией и рисованием;

занимался политической и общественной деятельностью.

Шевченко больше мечтал о том, что придет время, когда украинская земля и люди станут свободными, когда в стране будут уважать украинский язык, историю и культуру. При жизни он делал для этого все возможное.

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Тарас Шевченко продолжает поддерживать украинский дух и сегодня. Стихи Шевченко идеально легли на нашу реальность, ведь в 2014 году новое поколение украинцев почувствовало на практике, о чем писал Кобзарь. Со словами поэта ушел в вечность первый Герой Небесной Сотни Сергей Нигоян.

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Шевченко не теряет популярности в XXI веке

В XXI веке образ Шевченко переосмысливают. Украинские художники изображают Кобзаря в стиле героев нашего времени.

Шевченко сегодня существует в виде бота в телеграмме, где у поэта можно спросить о погоде или настроении. Также он даже начал вести блог в инстаграме.

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