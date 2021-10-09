Міжнародний фестиваль Ballet UA збере у Києві зірок світового балету

У жовтневій афіші Національної опери України, окрім цікавого та різноманітного поточного репертуару, заявлені дві грандіозні події – довгоочікувана прем’єра опери "Казки Гофмана" та міжнародний фестиваль Ballet UA.

Протягом трьох днів фестивалю Ballet UA (21 – 23 жовтня) глядачі побачать на сцені Національної опери виступи найяскравіших зірок світового та українського балету і молодих танцівників. Це буде грандіозне свято для шанувальників мистецтва, яке об’єднає на одній сцені артистів з Німеччини, Франції, Великої Британії, Литви, а також семи українських театрів.

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В рамках фестивалю вперше відбудеться нагородження премією "Stars. Ballet UA", яку заснувала Гільдія АРТ. Премією будуть відзначені найвищі особисті досягнення вітчизняних танцівників за минулий сезон в номінаціях: найкращі соліст, солістка, дует, приз глядацьких симпатій. Претендентів на премію висували українські театри.

Кульмінацією фестивалю Ballet UA стане Гала-концерт зірок світового балету, де разом з Guest Stars виступатимуть і лауреати премії "Stars. Ballet UA".



Міжнародний фестиваль Ballet UA

Програма фестивалю Ballet UA

21 жовтня

Урочисте відкриття фестивалю Ballet UA

Прем’єра балету "Широко заплющені очі" (постановник – Віктор Іщук)

Другий акт балету "Данте" (постановник – Ярослав Іваненко)

22 жовтня

Конференція "Еволюція балету в Україні" (день)

Відкритий урок-репетиція для дітей із сімей постраждалих внаслідок війни на Донбасі (день)

Виступи кращих танцівників театрів України (вечір)

Оголошення і нагородження лауреатів Премії "Stars. Ballet UA" (вечір)

23 жовтня

Гала-концерт міжнародних запрошених гостей і лауреатів Премії "Stars. Ballet UA"

Урочисте закриття фестивалю

Художній керівник фестивалю, голова журі – народна артистка України, художній керівник балетної трупи Національної опери Олена Філіп’єва.

29 жовтня – прем’єра опери Жака Оффенбаха "Казки Гофмана" (концертне виконання)



Жак Оффенбах "Казки Гофмана"

Майже через століття "Казки Гофмана" повертаються на сцену Національної опери України. Ця опера ставилася на сцені театру на початку XX століття – вперше у сезон 1908 – 1909 років, потім у 1913-му та 1927-му роках.

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За сюжетом, головний герой опери – Гофман, романтичний митець, який шукає здійснення своєї мрії про ідеальне кохання в абсолютно різних жінках. Тут дуже багато містики, цікавих і казкових подій. Звучатиме вона мовою оригіналу – французькою.

29 жовтня прем’єра відбудеться у концертному варіанті, але згодом вистава буде "одягнута" у костюми та декорації.

Квитки надходять у продаж поступово – за два тижні до заявленої дати вистави чи концерта. Національна опера України, насамперед, турбується про своїх шанувальників, тому і ввела невеликі обмеження в часі придбання квитків. Це виключно для того, щоб глядачі не мали проблем у разі переносу вистав або повернення квитків. Відповідно до чинних карантинних вимог поки незмінними залишаються правила – обов‘язкове дотримання глядачами маскового режиму та соціальної дистанції, а на вході до театру необхідно буде пройти температурний скринінг.