В течение трех дней фестиваля Ballet UA (21 – 23 октября) зрители увидят на сцене Национальной оперы выступления самых ярких звезд мирового и украинского балета и молодых танцовщиков. Это будет грандиозный праздник для поклонников искусства, который объединит на одной сцене артистов из Германии, Франции, Великобритании, Литвы, а также семи украинских театров.

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В рамках фестиваля впервые состоится награждение премией "Stars. Ballet UA", которую учредила Гильдия АРТ. Премией будут отмечены самые высокие личные достижения отечественных танцовщиков за прошлый сезон в номинациях: лучшие солист, солистка, дуэт, приз зрительских симпатий. Претендентов на премию выдвигали украинские театры.

Кульминацией фестиваля Ballet UA станет Гала-концерт звезд мирового балета, где вместе с Guest Stars будут выступать и лауреаты премии "Stars. Ballet UA".



Международный фестиваль Ballet UA

Программа фестиваля Ballet UA

21 октября

Торжественное открытие фестиваля Ballet UA

Премьера балета "Широко закрытые глаза" (постановщик – Виктор Ищук)

Второй акт балета "Данте" (постановщик – Ярослав Иваненко)

22 октября

Конференция "Эволюция балета в Украине" (день)

Открытый урок-репетиция для детей из семей пострадавших в результате войны на Донбассе (день)

Выступления лучших танцовщиков театров Украины (вечер)

Объявление и награждение лауреатов Премии "Stars. Ballet UA" (вечер)

23 октября

Гала-концерт международных приглашенных гостей и лауреатов Премии "Stars. Ballet UA"

Торжественное закрытие фестиваля

Художественный руководитель фестиваля, председатель жюри – народная артистка Украины, художественный руководитель балетной труппы Национальной оперы Елена Филипьева.

29 октября – премьера оперы Жака Оффенбаха "Сказки Гофмана" (концертное исполнение)



Жак Оффенбах "Сказки Гофмана"

Спустя почти столетие "Сказки Гофмана" возвращаются на сцену Национальной оперы Украины. Эта опера ставилась на сцене театра в начале XX века – впервые в сезон 1908 – 1909 годов, затем в 1913-м и 1927-м годах.

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По сюжету, главный герой оперы – Гофман, романтический творец, который ищет осуществления своей мечты об идеальной любви в совершенно разных женщинах. Здесь очень много мистики, интересных и сказочных событий. Звучать она будет на языке оригинала – на французском.

29 октября премьера состоится в концертном варианте, но впоследствии представление будет "одето" в костюмы и декорации.

Важно! Билеты поступают в продажу постепенно – за две недели до заявленной даты представления или концерта. Национальная опера Украины, прежде всего, заботится о своих поклонниках, поэтому и ввела небольшие ограничения во времени приобретения билетов. Это исключительно для того, чтобы зрители не имели проблем в случае переноса спектаклей или возврата билетов. В соответствии с действующими карантинными требованиями пока неизменными остаются правила – обязательное соблюдение зрителями масочного режима и социальной дистанции, а на входе в театр необходимо пройти температурный скрининг.