Що цікаво, у 2003 році волонтерський рух визнали на державному рівні в Україні відповідною постановою Кабінету Міністрів, пише 24 Канал з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради. Починаючи з подій Революції Гідності та початку війни у 2014 році, і особливо після повномасштабного вторгнення, український волонтерський рух перетворився на унікальний світовий феномен. Волонтери закривають найскладніші потреби армії – від плетіння маскувальних сіток до закупівлі високотехнологічного обладнання. Також вони допомагають з пошуком житла для переселенців та опікуються порятунком тварин із зон бойових дій.

З нагоди свята наша редакція підготувала гарні привітання з Міжнародним днем волонтера у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх усім, хто не проходить повз чужу біду та робить цей світ людянішим.

Міжнародний день волонтера 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Вітаю З Днем волонтера! Нехай цей день дасть зрозуміти кожному, що віддаючи людям щось хороше і добре, ти отримуєш вдвічі більше. Нехай у твоїй душі назавжди оселиться і чуйність, а серце нехай прагне до благих вчинків і добрим діянням.

***

Сьогодні ми з вдячністю згадуємо вас, дорогі волонтери, за вашу невтомну працю та щирість. Ви ті, хто завжди готовий простягнути руку допомоги, попри перешкоди. Ваша доброта та бажання зробити світ кращим є прикладом для кожного з нас. Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної енергії та натхнення.

Привітання з Міжнародним днем волонтерів 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Ти твориш добро, даруючи радість усім,

Ти ділишся щастям і серцем своїм.

Ти твориш добро, даруєш надію,

Ти твориш любов, ти здійснюєш мрії.

Душею і серцем ти завжди із ними,

Для них ти є друг, і сім’я, і родина.

Ти наче те сонце, що гріє весною.

Для них ти як Ангел, що завжди з тобою.

Ти рук не опустиш, ти йдеш до мети,

Щаслива дитина, щасливий і ти.

З дитячих сердець погане ти стер,

Ти добра людина, ти – волонтер!

***

У День волонтерів я щиро вітаю

Всіх тих, хто радий допомогти.

Здоров'я, сил, добра бажаю,

Проблеми в житті перемогти.

Привітання з Міжнародним днем волонтерів 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем волонтера! Світ не без добрих людей, і ви цьому підтвердження. Завдяки безкорисливій праці, чуйності, згуртованості вам вдається одразу простягнути руку допомоги тим, хто вас потребує. Нехай ваша людяність стане прикладом для інших. Нехай у вас завжди буде підтримка і можливість творити чудеса. Бажаю, щоб ваше життя було наповнене міцним здоров'ям, достатком, турботою та увагою рідних!

***

З Днем волонтера вітаю людей із широкою душею, сповненою доброти та чуйності! Діяльність волонтера гідна і безкорислива. Низький уклін за вашу працю, постійне бажання допомогти нужденним! Бажаю, щоб за ваші чисті серця ви отримали багато подарунків долі у вигляді здоров'я, щастя, любові та довголіття.

Привітання з Міжнародним днем волонтерів 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Всі волонтери – янголи добра,

Всі волонтери – душі без кордонів.

Попри незгоди, хоч важка пора,

Несуть нам світло у своїх долонях.

Всі волонтери – України щит,

Вони – броня незламної країни.

Дістануть дефіцитний дефіцит,

І знають всі маршрути й стежини.

На їх плечах тримається весь світ,

Вони немов титани невгамовні.

Буває прокидаються вдосвіт,

І вже у путь машини їдуть повні.

Всі волонтери – янголи добра,

У їх очах добро безмежне сяє.

Все не заради золота й срібла,

Заради тих, хто їх завжди чекає.

***

Ти твориш добро, даруєш надію,

Ти твориш любов, ти здійснюєш мрії.

Душею і серцем ти завжди із ними,

Для них ти є друг та родина.

Ти наче те сонце, що гріє весною.

Для них ти, як ангел, що завжди з тобою.

Дякую тобі, волонтере!

