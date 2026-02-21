А для українців сьогодні вона стала ще й символом свободи, незламності та справжньою духовною бронею. Здавна видатні письменники, поети, філософи та громадські діячі намагалися осягнути феномен рідного слова. Вони захоплювалися його мелодійністю, захищали за часів утисків та залишили нам у спадок глибокі роздуми про те, чому мова має таке колосальне значення.

З нагоди свята 24 Канал зібрав для вас добірку найвлучніших і найсильніших цитат про рідну мову. Нехай ці слова видатних постатей надихнуть вас, змусять замислитись і ще сильніше відчути красу та міць нашого рідного слова.

Красиві та відомі цитати про рідну мову

"Нації помирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову", – Ліна Костенко.

"Найбільше і найдорожче добро у кожного народу – його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої надії, розум, досвід, почуття", – Панас Мирний.

"Мова – це серце народу: гине мова – гине народ", – Іван Огієнко.

"Без мови рідної, юначе, і народу нашого нема", – Володимир Сосюра.

"Мова – втілення думки. Чим багатша думка, тим багатша мова. Любимо її, вивчаємо її, розвиваємо її!" – Максим Рильський.

"Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина", – Йоганн Вольфганг фон Ґете.

"Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя", – Франсуа Вольтер.

"Межі моєї мови означають межі мого світу", – Людвіг Вітгенштейн.

"Якщо ви розмовляєте з людиною мовою, яку він розуміє, ви звертаєтеся до її розуму. Якщо ви розмовляєте з ним рідною мовою, ви звертаєтеся до його серця", – Нельсон Мандела.

"Мова – дорожня мапа культури. Вона розповідає, звідки прийшли її люди та куди вони йдуть", – Ріта Мей Браун.

"Знати багато мов – значить мати багато ключів до одного замка", – Франсуа Вольтер.

Маловідомі цитати про рідну мову