Походить не з СРСР: історія Міжнародного дня праці та картинки-привітання з 1 травня

Міжнародний день праці відзначають щорічно 1 травня. Це свято присвячене перемозі робочих класів у боротьбі за свої права. Яка історія Міжнародного дня праці та картинки-привітання з 1 травня – дивіться далі.

Міжнародний день праці святкують 1 травня. Воно нагадує нам про важливість захисту прав робітників та боротьбу за соціальну рівність. Яка історія цього свята та картинками-привітаннями з Міжнародним днем праці – поділиться 24 Канал.

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Історія Міжнародного дня праці

Важливо знати, що історія цього свята походить не з Радянського Союзу. Усе розпочалось 1 травня 1886 року, коли тисячі робітників по всьому світу вийшли на протести, щоб захистити свої права. Вони вимагали встановити восьмигодинний робочий день та підвищити зарплату. Страйк тривав протягом трьох днів та супроводжувався зіткненнями з поліцією. З того часу ці протести проводили кожного року.



Мітинг у Чикаго 1886 року / Фото Волинь News

У 1889 році на з'їзді в Парижі Міжнародна організація соціалістів запропонувала встановити 1 травня як Міжнародний день праці на честь подій в Чикаго. З того часу цей день став символом боротьби за права робітників по всьому світу.

У Радянському Союзі це було ледь не головне свято. Його називали Днем міжнародної солідарності трудящих. Коли Україна стала незалежною, свято перейменували на "День праці".

Вперше День робітничої солідарності відзначили у 1890 році у Львові. День Праці вважався державним святом та офіційним вихідним в Українській Народній Республіці.

Спочатку цей день святкували в країнах, де діяли соціалістичні партії та профспілки. Втім, згодом Міжнародний день праці став святом, яке почали відзначати у багатьох країнах світу. У сучасному світі Міжнародний день праці набув ширшого значення. Воно включає не тільки захист прав робочого класу, а й підтримку боротьби з бідністю та нерівністю, створення гідних умов праці та захист дітей від примусової праці. За роки свого існування Міжнародний день праці став важливим символом солідарності працівників у всьому світі.

Картинки-привітання з 1 травня



Привітання з 1 травня / Фото Народна правда



Привітання з 1 травня / Фото НУВМ



Привітання з 1 травня / Фото Черкасиенергозбут



Привітання з 1 травня / Фото 20 хвилин



Привітання з 1 травня / Фото Рівненський ліцей №3



Привітання з 1 травня / Фото Апостроф



Привітання з 1 травня / Фото Апостроф