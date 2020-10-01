Міжнародний день кави: оригінальні рецепти напою, які вразять своїм смаком
1 жовтня світ святкує Міжнародний день кави. За дослідженнями відомо, що 60% населення починає свій ранок саме з чашечки ароматної кави. Окрім цього, кава є другим напоєм після води за кількістю вживання. Тож редакція LifeStyle 24 зібрала оригінальні рецепти кави, які здивують не лише вас, але й ваших рідних.
Кава – найпопулярніший напій у світі. Щорічно його випивається 400 мільярдів горняток. Кава займає друге місце в загальносвітовому рейтингу найбільш продаваних товарів. На першому місці – нафта, пише 24 канал.
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Безумовно, кава – це запорука бадьорого ранку. Багато з нас вживають її декілька разів впродовж дня. Саме тому ми вирішили приділити увагу такому популярному напою та поділитися з вами рецептами смачної кави.
Оригінальні рецепти кави
Кава "Африка"
Рецепт кави "Африка"
Інгредієнти:
- 100 мл води;
- 15 г кави;
- 5 г какао;
- цукор;
- 10 мл коньяку;
- 1 г кориці.
Рецепт приготування:
У кавнику змішайте каву, какао, корицю й цукор. Залийте гарячою водою і довести до кипіння. У готовий напій додати коньяк.
Кава "Лагідна"
Рецепт кави "Лагідна"
Інгредієнти:
- кава розчинна;
- цукор;
- сметана;
- ванілін;
- лимонна цедра;
- цукрова пудра;
- посічений арахіс.
Рецепт приготування:
У нагрiтi горнятка влити щойно приготовану розчинну каву та вкинути по грудочцi цукру. Зверху викласти збиту з цукровою пудрою i ванiлiном сметану, посипати натертою з лимона цедрою та посiченим арахiсом.
Кава "Джмелина"
Рецепт кави "Джмелина"
Інгредієнти:
- 0,5 л чорної кави;
- 6 столових ложок меду;
- вода.
Рецепт приготування:
Пpиготуйте міцну чорну каву. У кавові чашечки покладіть мед, влийте гарячу каву і подавайте. Ноpма меду – 1 столова ложка на чашку.
Цю каву можна подавати й у холодному виді. Для цього остудіть чашки й додайте в них по шматочку льоду. Можна подавати каву і з молоком. Для цього налийте в чашки на 2/3 обсягу кави і долийте гарячим молоком.
Кава з кардамоном по-арабська
Рецепт кави з кардамоном по-арабськи
Інгредієнти:
- 2 ч.л.свіжозмеленої кави;
- 100 мл води;
- 2 зернятка кардамону;
- цукор.
Рецепт приготування:
Мелену каву, цукор і розчавлені давлені зерна кардамону насипати в турку. Залити все це чистою холодною водою і поставити на маленький вогонь.
Щойно з’явиться на поверхні біла плівка, турку зняти з вогню і поставити назад через 5-7 секунд. Цю процедуру слід повторити 2-3 рази, не допускаючи закипання.
Після цього накрити каву кришкою і відставити, щоб настоялася. Через кілька хвилин налити у філіжанку і подавати.
Кава з віскі по-ірландськи
Рецепт кави з віскі по-ірландськи
Інгредієнти:
- 80 мл свіжозмеленої чорної кави;
- 40 мл ірладського віскі;
- 1 ч.л. ірдандського віскі;
- 30 мл збитих вершків.
Рецепт приготування:
Зварити міцну каву в турці або кавомашині.
У попередньо нагріту склянку влити свіжозварену каву, додати цукор і перемішати до повного розчинення цукру.
Додати до суміші віскі і прикрасити поверхню напою збитими вершками.
Кава з вишневим соком "Берлінський меланж"
Рецепт кави з вишневим соком
Інгредієнти:
- 80 мл свіжозвареної міцної кави;
- 0,5 банки згущеного молока;
- 400 мл вишневого соку;
- 2 ч.л. шоколадної стружки;
- Цукрова пудра.
Рецепт приготування:
Щойно зварену каву налити в шейкер, додати вишневий сік і згущене молоко, обережно все перемішати. Можна додати цукрову пудру, але варто враховувати, що цукор уже міститься у згущеному молоці.
Готову суміш налити в чашки, поверхню напою притрусити цукровою пудри і шоколадною стружкою.
Кава з білим шоколадом
Рецепт кави з білим шоколадом
Інгредієнти:
Інгредієнти:
- яєчні жовтки;
- цукрова пудра;
- гаряче молоко;
- ціцна гаряча кава.
Рецепт приготування:
В емальованій каструлі розтерти два яєчні жовтки і 75 грамів цукрової пудри або піску. Додати чашку гарячого молока і чашку міцної гарячої чорної кави.
Суміш поставити на вогонь, безперервно помішуючи, але не доводячи до кипіння. Додати желатин, заздалегідь розведений в декількох ложках теплої чорної кави.
Залишається розлити крем в маленькі форми і поставити в холодильник. Кількість желатину потрібно брати за об'ємом рідини, керуючи дозуваннями, рекомендованими на упаковці від желатину.