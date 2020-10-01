1 жовтня світ святкує Міжнародний день кави. За дослідженнями відомо, що 60% населення починає свій ранок саме з чашечки ароматної кави. Окрім цього, кава є другим напоєм після води за кількістю вживання. Тож редакція LifeStyle 24 зібрала оригінальні рецепти кави, які здивують не лише вас, але й ваших рідних.

Кава – найпопулярніший напій у світі. Щорічно його випивається 400 мільярдів горняток. Кава займає друге місце в загальносвітовому рейтингу найбільш продаваних товарів. На першому місці – нафта, пише 24 канал.

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Безумовно, кава – це запорука бадьорого ранку. Багато з нас вживають її декілька разів впродовж дня. Саме тому ми вирішили приділити увагу такому популярному напою та поділитися з вами рецептами смачної кави.

Оригінальні рецепти кави

Кава "Африка"



Рецепт кави "Африка"

Інгредієнти:

100 мл води;

15 г кави;

5 г какао;

цукор;

10 мл коньяку;

1 г кориці.

Рецепт приготування:

У кавнику змішайте каву, какао, корицю й цукор. Залийте гарячою водою і довести до кипіння. У готовий напій додати коньяк.

Кава "Лагідна"



Рецепт кави "Лагідна"

Інгредієнти:

кава розчинна;

цукор;

сметана;

ванілін;

лимонна цедра;

цукрова пудра;

посічений арахіс.

Рецепт приготування:

У нагрiтi горнятка влити щойно приготовану розчинну каву та вкинути по грудочцi цукру. Зверху викласти збиту з цукровою пудрою i ванiлiном сметану, посипати натертою з лимона цедрою та посiченим арахiсом.

Кава "Джмелина"



Рецепт кави "Джмелина"

Інгредієнти:

0,5 л чорної кави;

6 столових ложок меду;

вода.

Рецепт приготування:

Пpиготуйте міцну чорну каву. У кавові чашечки покладіть мед, влийте гарячу каву і подавайте. Ноpма меду – 1 столова ложка на чашку.

Цю каву можна подавати й у холодному виді. Для цього остудіть чашки й додайте в них по шматочку льоду. Можна подавати каву і з молоком. Для цього налийте в чашки на 2/3 обсягу кави і долийте гарячим молоком.

Кава з кардамоном по-арабська



Рецепт кави з кардамоном по-арабськи

Інгредієнти:

2 ч.л.свіжозмеленої кави;

100 мл води;

2 зернятка кардамону;

цукор.

Рецепт приготування:

Мелену каву, цукор і розчавлені давлені зерна кардамону насипати в турку. Залити все це чистою холодною водою і поставити на маленький вогонь.

Щойно з’явиться на поверхні біла плівка, турку зняти з вогню і поставити назад через 5-7 секунд. Цю процедуру слід повторити 2-3 рази, не допускаючи закипання.

Після цього накрити каву кришкою і відставити, щоб настоялася. Через кілька хвилин налити у філіжанку і подавати.

Кава з віскі по-ірландськи



Рецепт кави з віскі по-ірландськи

Інгредієнти:

80 мл свіжозмеленої чорної кави;

40 мл ірладського віскі;

1 ч.л. ірдандського віскі;

30 мл збитих вершків.

Рецепт приготування:

Зварити міцну каву в турці або кавомашині.

У попередньо нагріту склянку влити свіжозварену каву, додати цукор і перемішати до повного розчинення цукру.

Додати до суміші віскі і прикрасити поверхню напою збитими вершками.

Кава з вишневим соком "Берлінський меланж"



Рецепт кави з вишневим соком

Інгредієнти:

80 мл свіжозвареної міцної кави;

0,5 банки згущеного молока;

400 мл вишневого соку;

2 ч.л. шоколадної стружки;

Цукрова пудра.

Рецепт приготування:

Щойно зварену каву налити в шейкер, додати вишневий сік і згущене молоко, обережно все перемішати. Можна додати цукрову пудру, але варто враховувати, що цукор уже міститься у згущеному молоці.

Готову суміш налити в чашки, поверхню напою притрусити цукровою пудри і шоколадною стружкою.

Кава з білим шоколадом



Рецепт кави з білим шоколадом

Інгредієнти:

білий шоколад 20 г;

молоко 30 мл;

гаряча кава 50 мл;

ром 1ст. ложка;

вершки 30 мл.

Рецепт приготування:

На вогні розтопити в молоці шоколад. До кави додати ром і гарячий шоколад. Акуратно вилити зверху збиті вершки та посипати тертим шоколадом.

Кава по-баварськи

Рецепт приготування кави по-баварськи

Інгредієнти:

яєчні жовтки;

цукрова пудра;

гаряче молоко;

ціцна гаряча кава.

Рецепт приготування:

В емальованій каструлі розтерти два яєчні жовтки і 75 грамів цукрової пудри або піску. Додати чашку гарячого молока і чашку міцної гарячої чорної кави.

Суміш поставити на вогонь, безперервно помішуючи, але не доводячи до кипіння. Додати желатин, заздалегідь розведений в декількох ложках теплої чорної кави.

Залишається розлити крем в маленькі форми і поставити в холодильник. Кількість желатину потрібно брати за об'ємом рідини, керуючи дозуваннями, рекомендованими на упаковці від желатину.