Зі святом: теплі привітання з Міжнародним днем друзів у прозі та віршах
Міжнародний день друзів відзначають 9 червня. Цей день нагадує нам про значення дружби у житті кожної людини. Ми зібрали привітання з Міжнародним днем друзів у прозі та віршах.
Вміння бути справжнім другом – велика цінність. Допомагати одне одному, ставитись з розумінням, проявляти емпатію, проводити разом час – все це об'єднує людей та робить близькими. Міжнародний день друзів є чудовою нагодою згадати своїх друзів та висловити їм свою вдячність за підтримку та спільні моменти. 24 Канал підготував найщиріші привітання з Міжнародним днем друзів у прозі та віршах.
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Привітання з Міжнародним днем друзів у прозі
Вітаю з Днем друзів. Нехай роки летять, нехай за вікном зима змінюється на літо, а я бажаю, щоб наша дружба не старіла і не втрачала тієї самої іскри, яка запалює в наших серцях щирість, довіра і розуміння. Нехай наша дружба залишається міцною, адже це так важливо – знати та розуміти, що у твоєму житті є справжній друг – опора і підтримка в будь-якій ситуації. Бажаю тобі здоров'я, миру, добра і життєвих перемог, кожну з яких ми відзначимо разом!
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Сьогодні в сучасному і продажному світі, щастя – бути другом, а ще більше щастя – мати друзів: справжніх, вірних, не фальшивих. І в цей день хочу сказати я кожному: хто не відвернеться в скрутну хвилину, хто ніж точити не буде за спиною, хто не виставить вас на посміховисько і не відмовить у допомозі – це і є справжні друзі. Бажаю кожному, нехай одного, але вірного друга! Цінуйте справжню дружбу, адже вона дається не кожному.
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Всіх своїх найкращих друзів, товаришів і хороших знайомих вітаю з Днем друзів! Бажаю в цей день, звичайно ж, дружби вірної, щирої, відданої. Нехай ніщо не зможе зіпсувати наші відносини, а чесність, справедливість, людяність в наших відносинах завжди стоять на першому місці! Бажаю тобі ніколи не залишатися на самоті. Нехай у тебе ні в чому і ніколи не буде потреби, адже твої друзі ніколи не залишать тебе в біді!
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Вітаю з Днем друзів і хочу побажати, щоб у твоєму житті завжди поруч були ті самі люди, яких сміливо можна назвати друзями, які разом з тобою поділяють радість і перемогу, яку не відвернуться від тебе у хвилини тяжкості та життєвих негараздів, які підбадьорять тебе, якщо стане раптом нудно, які додадуть впевненості в собі, якщо у тебе виникнуть сумніви і які завжди будуть з тобою на одній хвилі. Бажаю міцної дружби та взаєморозуміння з близькими людьми.
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Дорогий мій друг, на тебе я можу покластися в будь-якій ситуації! Ти прийдеш на допомогу в будь-який час дня і ночі, в холоднечу і в спеку. Так дозволь побажати тобі в День друзів завжди відмінного настрою, успіхів і безмежного щастя. Нехай все хороше, що ти тільки зможеш собі нафантазувати, обов'язково стане реальністю!
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Вітаю з Днем друзів і хочу побажати, щоб у твоєму житті завжди поруч були ті самі люди, яких сміливо можна назвати друзями, які разом з тобою поділяють радість і перемогу, яку не відвернуться від тебе у хвилини тяжкості та життєвих негараздів, які підбадьорять тебе, якщо стане раптом нудно, які додадуть впевненості в собі, якщо у тебе виникнуть сумніви і які завжди будуть з тобою на одній хвилі. Бажаю міцної дружби та взаєморозуміння з близькими людьми.
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З друзями добре і в радості, і в смутку. Друзі завжди прийдуть на допомогу і протягнуть руку в скрутну хвилину. Друзям довіряєш найпотаємніше. Справжня дружба може тривати вічно. Друзі повинні бути у кожного. З Днем друзів, дорогі мої! Спасибі що ви є!
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Друзів ми заводимо з малих років, але не всі залишаються з нами надовго! У День друзів нехай кожному в житті посміхнеться той, з ким не страшно пройти важкий шлях, кому можна довіритися і не прогадати!
Привітання з Міжнародним днем друзів у віршах
З Днем дружби тебе вітаю,
Адже дружба найцінніша валюта.
Цінніше за багатства і золото.
Дорожче алмазів і шуби.
Бути другом буває не просто,
Хоча і дуже приємно.
Завжди є сто тем і питань,
Веселі свята, презенти.
Бажаю тобі я сьогодні
Посмішок й радості, щастя.
Більше друзів й здоров'я,
Щоб з ними частіше зустрічатись!
***
З днем друзів хочу привітати,
Це свято для всіх нас.
Дружбу світлу прославити,
Ту, що вилікує час.
Вам берегти друзів бажаю,
Ніколи не зраджувати,
Допомагати, любити й вірити,
Любити й розуміти.
***
У цей день хочу друзів привітати,
Подарувати вам теплі слова.
Не можу без вас себе уявити,
Дружба наша істинно міцна!
Я хочу, щоб були ви здорові,
Щастя просто било через край,
Щоб небо було волошковим,
Цілий рік в душі – квітучий май!
Щоб наша дружба не закінчувалася,
Їй перешкоди були не страшні,
Щоб в серці назавжди залишилися
Наші сподівання і кращі мрії!
***
Вітаю з Днем друзів!
Разом жити нам веселіше.
Знай, хоч в радість, хоч в біду
Я тебе не підведу!
Лише добра тобі бажаю,
Щастя, радості й любові,
Ніколи не знати печалі.
Краще все буде з тобою!
***
Мій старий друг, в житті всяке буває,
Було багато різного в нас,
Але наша дружба міцна не зникає,
Скажу тобі чесно, без прикрас.
У день друзів бажаю тобі,
Щоб пам'ятав ти завжди про друга,
Удачі, щастя, посмішок у долі,
Прекрасних днів на дозвіллі.
***
Справжній друг, яке щастя,
Якщо поруч він, йдуть всі негоди,
І сумніви зникають, як тала вода,
Дай Боже, щоб дружба міцна завжди жила.
Сьогодні день друзів, вітаю,
Веселися по повній і не сумуй,
Радості й щастя я тобі бажаю,
А особливо великого щастя в любові.