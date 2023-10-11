Привітання з Міжнародним днем дівчаток у словах і картинках

Міжнародний день дівчаток відзначають у світі 11 жовтня. Свято встановили, щоб привернути увагу суспільства до проблем, з якими зіштовхуються діти жіночої статі.

Йдеться про соціальні питання й нерівність, яке відбувається у стосунку до жіночої статі. Сюди входить здобуття освіти, можливість отримувати харчування, медичні послуги, а також дотримання соціальних прав та захист від насильства. Як з'явилась ідея свята, а також привітання з Днем дівчаток у словах та картинках – зібрав 24 Канал.

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Історія свята

Ініціативу ввести День дівчаток проявила міжнародна організація Plan International, яка працює в різних країнах світу. Це відбулося під час кампанії "Тому що я дівчинка", метою якої було донести важливість правильного виховання дівчаток, від початку життя й до повноліття.

Члени цієї організації в Канаді запропонували уряду країни порушити цю проблему на весь світ. Міністерка Канади Рона Амброуз на зібранні ООН запропонувала зробити День дівчаток міжнародним святом.

країни порушити цю проблему на весь світ. Міністерка Канади Рона Амброуз на зібранні ООН запропонувала зробити День дівчаток міжнародним святом. У 2011 році в Організації Об'єднаних Націй проголосили 11 жовтня Міжнародним днем дівчаток.

Відомо, що дівчатка в різних країнах мають проблеми з доступом до освіти, з вимушеними шлюбами, примусом до праці в дитячому віці та насильством через гендер. Тож таке свято ввели, аби громадськість звернула увагу на ці питання та задумалась про те, як їх можна вирішити. У цей день зазвичай відбуваються мітинги, просвітницькі збори за участю гуманітарних організацій.

Привітання з Днем дівчаток: проза, вірші та картинки

Усіх дівчаток планети вітаю із цим чудовим святом – Міжнародним днем ​​дівчаток! Будьте красивими для себе самих, розумними, веселими та головне – здоровими! Нехай ваше життя наповниться безліччю приємних моментів, радісних новин і фантастичних можливостей!



З Міжнародним днем дівчаток / Фото Радіо "Трек"

Сьогодні найкраще свято на землі,

Всіх дівчаток ми від душі вітаємо,

Нехай буде багато світла, радості і мрій,

Нехай вас шанують і кохають.

Милі дівчата, прийміть вітання,

Хай кожна мить хороший спогад залишає,

Хай всі рожеві мрії в дійсність перетворюються,

Хай сонце світить, а зло оминає.



Міжнародний день дівчаток / Фото Liza.ua

Вітаю з Міжнародним днем дівчаток. Бажаю яскравого життя, розфарбованого в усі кольори веселки, щоденних перемог в будь-яких починаннях та прагненнях, надзвичайної краси та щасливої усмішки. І нехай кожен ранок починається з гарного настрою, улюбленої сукні, веселої пісні та радісної новини!



З Міжнародним днем дівчаток / Фото Радіо "Максимум"

Сьогодні, в Міжнародний день дівчаток, бажаю кожній здійснення мрії! Щоб довколишні вас радували, дивували, обіймали й цінували! Нехай друзі будуть віддані та завжди допомагають, веселять, розважають і не дають сумувати навіть у дуже похмурий день!



Міжнародний день дівчаток / Фото Krainau.com

Вас, мої хороші дівчатка, я хочу сьогодні привітати. Нехай Міжнародний день дівчаток принесе вам найкраще та найдобріше, що є на світі. Нехай у ваших маленьких оченятах запалиться справжній вогник любові та щастя. Бажаю вам пізнати це щире почуття і вдосталь насолодитися ним.

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З Міжнародним днем ​​дівчат,

моє вітання приймай!

І будь завжди вільною,

про свої права не забувай!



Міжнародний день дівчаток / Фото Facedobra.com

Любі наші дівчата, вітаємо вас зі святом! Бажаємо, щоб ви ніколи не забували, що можете абсолютно все! Завжди залишайтесь такими розумними, сильними, сміливими та прекрасними!

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У Міжнародний день дівчаток бажаю кожній дівчинці здійснення мрії! Нехай тебе всі тішать і дивують, нехай рідні обіймають і цілують, нехай друзі поважають та цінують! І нехай завжди знаходяться приводи для веселощів, сміху та сонця!