Привітання з Міжнародним днем дівчаток у словах і картинках
Міжнародний день дівчаток відзначають у світі 11 жовтня. Свято встановили, щоб привернути увагу суспільства до проблем, з якими зіштовхуються діти жіночої статі.
Йдеться про соціальні питання й нерівність, яке відбувається у стосунку до жіночої статі. Сюди входить здобуття освіти, можливість отримувати харчування, медичні послуги, а також дотримання соціальних прав та захист від насильства. Як з'явилась ідея свята, а також привітання з Днем дівчаток у словах та картинках – зібрав 24 Канал.
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Історія свята
Ініціативу ввести День дівчаток проявила міжнародна організація Plan International, яка працює в різних країнах світу. Це відбулося під час кампанії "Тому що я дівчинка", метою якої було донести важливість правильного виховання дівчаток, від початку життя й до повноліття.
- Члени цієї організації в Канаді запропонували уряду країни порушити цю проблему на весь світ. Міністерка Канади Рона Амброуз на зібранні ООН запропонувала зробити День дівчаток міжнародним святом.
- У 2011 році в Організації Об'єднаних Націй проголосили 11 жовтня Міжнародним днем дівчаток.
Відомо, що дівчатка в різних країнах мають проблеми з доступом до освіти, з вимушеними шлюбами, примусом до праці в дитячому віці та насильством через гендер. Тож таке свято ввели, аби громадськість звернула увагу на ці питання та задумалась про те, як їх можна вирішити. У цей день зазвичай відбуваються мітинги, просвітницькі збори за участю гуманітарних організацій.
Привітання з Днем дівчаток: проза, вірші та картинки
Усіх дівчаток планети вітаю із цим чудовим святом – Міжнародним днем дівчаток! Будьте красивими для себе самих, розумними, веселими та головне – здоровими! Нехай ваше життя наповниться безліччю приємних моментів, радісних новин і фантастичних можливостей!
З Міжнародним днем дівчаток / Фото Радіо "Трек"
Сьогодні найкраще свято на землі,
Всіх дівчаток ми від душі вітаємо,
Нехай буде багато світла, радості і мрій,
Нехай вас шанують і кохають.
Милі дівчата, прийміть вітання,
Хай кожна мить хороший спогад залишає,
Хай всі рожеві мрії в дійсність перетворюються,
Хай сонце світить, а зло оминає.
Міжнародний день дівчаток / Фото Liza.ua
Вітаю з Міжнародним днем дівчаток. Бажаю яскравого життя, розфарбованого в усі кольори веселки, щоденних перемог в будь-яких починаннях та прагненнях, надзвичайної краси та щасливої усмішки. І нехай кожен ранок починається з гарного настрою, улюбленої сукні, веселої пісні та радісної новини!
З Міжнародним днем дівчаток / Фото Радіо "Максимум"
Сьогодні, в Міжнародний день дівчаток, бажаю кожній здійснення мрії! Щоб довколишні вас радували, дивували, обіймали й цінували! Нехай друзі будуть віддані та завжди допомагають, веселять, розважають і не дають сумувати навіть у дуже похмурий день!
Міжнародний день дівчаток / Фото Krainau.com
Вас, мої хороші дівчатка, я хочу сьогодні привітати. Нехай Міжнародний день дівчаток принесе вам найкраще та найдобріше, що є на світі. Нехай у ваших маленьких оченятах запалиться справжній вогник любові та щастя. Бажаю вам пізнати це щире почуття і вдосталь насолодитися ним.
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З Міжнародним днем дівчат,
моє вітання приймай!
І будь завжди вільною,
про свої права не забувай!
Міжнародний день дівчаток / Фото Facedobra.com
Любі наші дівчата, вітаємо вас зі святом! Бажаємо, щоб ви ніколи не забували, що можете абсолютно все! Завжди залишайтесь такими розумними, сильними, сміливими та прекрасними!
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У Міжнародний день дівчаток бажаю кожній дівчинці здійснення мрії! Нехай тебе всі тішать і дивують, нехай рідні обіймають і цілують, нехай друзі поважають та цінують! І нехай завжди знаходяться приводи для веселощів, сміху та сонця!