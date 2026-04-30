Місячний календар стрижок на травень 2026: найкращі дні для запису в салон

З початком нового місяця багато хто "починає нове життя" і для цього оновлює образу. Особливо це стосується стрижок. Астрологи радять підбирати дату процедури відповідно до місячного календаря, адже це може впливати на швидкість росту волосся, його стан і те, як довго тримається форма стрижки.

Дані про фази Місяця у травні 2026 можна переглянути на Space Weather Live. Коли найкраще записуватися на стрижку, а в які дні варто дати волоссю відпочинок – читайте далі в матеріалі.

Фази Місяця у травні 2026 року

Повня: 1 і 31 травня

Спадний Місяць: 2-15 травня

Молодик: 16 травня

Зростальний Місяць: 17-30 травня

Коли краще стригти волосся в травні 2026?

Видання Cosmopolitan стверджує, що в період 10-12 травня найкраще зосередитися на легкій корекції форми волосся. Це час, коли не варто вносити радикальні зміни, але можна акуратно освіжити образ і підрівняти довжину.

З 13 до 15 травня особливо добре підстригати посічені кінчики, зміцнювати корені або проходити відновлювальні процедури після холодного сезону, коли волосся найбільше потребує живлення.

Після цього, з 18 по 21 травня, починається новий активний цикл, який ідеально підходить для стрижок. Якщо є бажання пришвидшити ріст волосся, саме цей час буде найбільш вдалим для оновлення довжини та форми.

У період 22-26 травня можна сміливо експериментувати: пробувати нову форму стрижки або навіть зовсім інший стиль. Результат у цей час зазвичай тримається довго.

Найбільш сприятливими датами для стрижки в травні буде відрізок 27-30 травня. Стрижки, зроблені в цей проміжок, довго зберігають форму, а доглядові процедури дають особливо тривалий ефект. Це чудовий момент для тих, хто хоче оновити образ перед літом.

До речі, за даними Harper's Bazaar, боб – головна стрижка сезону весна-літо 2026. Окрім нього, у тренді залишається піксі.

Зверніть увагу: 6-8 травня – гарний період для відновлювальних процедур. Якщо волосся сухе або тьмяне, саме час зробити живильні маски або салонний догляд – ефект буде особливо помітним.

Які дні не підходять для стрижки у травні 2026?

Повня – не найкращий час для походу в перукарню. Волосся в ці дні реагує непередбачувано: стрижка може швидко "розсипатися". Краще просто зробити маску або нанести зволожувальну сироватку. У травні 2026 року Повний місяць випадає двічі – 1-го і 31-го числа.

Період з 2 до 5 травня також не підходить для різкої зміни довжини, оскільки результат можна розчарувати.

16 та 17 травня – ще один небажаний час для будь-яких салонних процедур. Ці дні краще присвятити відновлювальним маскам, живильним оліям і масажу шкіри голови.