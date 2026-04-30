Місячний календар стрижок на травень 2026: найкращі дні для запису в салон
- Найкращі дні для стрижки у травні 2026: 10-12, 13-15, 18-21, 22-26, та 27-30 травня.
- Не рекомендується стригти волосся 1, 2-5, 16-17 та 31 травня через повню та небажані фази.
З початком нового місяця багато хто "починає нове життя" і для цього оновлює образу. Особливо це стосується стрижок. Астрологи радять підбирати дату процедури відповідно до місячного календаря, адже це може впливати на швидкість росту волосся, його стан і те, як довго тримається форма стрижки.
Дані про фази Місяця у травні 2026 можна переглянути на Space Weather Live. Коли найкраще записуватися на стрижку, а в які дні варто дати волоссю відпочинок – читайте далі в матеріалі.
До теми Місячний календар манікюру на травень 2026: небезпечні дні, коли краще не чіпати нігті
Фази Місяця у травні 2026 року
- Повня: 1 і 31 травня
- Спадний Місяць: 2-15 травня
- Молодик: 16 травня
- Зростальний Місяць: 17-30 травня
Коли краще стригти волосся в травні 2026?
Видання Cosmopolitan стверджує, що в період 10-12 травня найкраще зосередитися на легкій корекції форми волосся. Це час, коли не варто вносити радикальні зміни, але можна акуратно освіжити образ і підрівняти довжину.
З 13 до 15 травня особливо добре підстригати посічені кінчики, зміцнювати корені або проходити відновлювальні процедури після холодного сезону, коли волосся найбільше потребує живлення.
Після цього, з 18 по 21 травня, починається новий активний цикл, який ідеально підходить для стрижок. Якщо є бажання пришвидшити ріст волосся, саме цей час буде найбільш вдалим для оновлення довжини та форми.
У період 22-26 травня можна сміливо експериментувати: пробувати нову форму стрижки або навіть зовсім інший стиль. Результат у цей час зазвичай тримається довго.
Найбільш сприятливими датами для стрижки в травні буде відрізок 27-30 травня. Стрижки, зроблені в цей проміжок, довго зберігають форму, а доглядові процедури дають особливо тривалий ефект. Це чудовий момент для тих, хто хоче оновити образ перед літом.
До речі, за даними Harper's Bazaar, боб – головна стрижка сезону весна-літо 2026. Окрім нього, у тренді залишається піксі.
Зверніть увагу: 6-8 травня – гарний період для відновлювальних процедур. Якщо волосся сухе або тьмяне, саме час зробити живильні маски або салонний догляд – ефект буде особливо помітним.
Які дні не підходять для стрижки у травні 2026?
Повня – не найкращий час для походу в перукарню. Волосся в ці дні реагує непередбачувано: стрижка може швидко "розсипатися". Краще просто зробити маску або нанести зволожувальну сироватку. У травні 2026 року Повний місяць випадає двічі – 1-го і 31-го числа.
Період з 2 до 5 травня також не підходить для різкої зміни довжини, оскільки результат можна розчарувати.
16 та 17 травня – ще один небажаний час для будь-яких салонних процедур. Ці дні краще присвятити відновлювальним маскам, живильним оліям і масажу шкіри голови.