Про це йдеться на сайті Space Weather Live. Як обрати ідеальні дати для догляду за руками та уникнути енергетично несприятливих днів – читайте далі в матеріалі.

Фази Місяця у лютому 2026 року

Зростальний Місяць : 1 лютого

: 1 лютого Повня : 2 лютого

: 2 лютого Спадний Місяць : 3 – 16 лютого

: 3 – 16 лютого Новий Місяць : 17 лютого

: 17 лютого Зростальний Місяць: 18 – 28 лютого

Коли робити манікюр у лютому 2026 року?

Місяць розпочинається з фази зростання, і це чудовий знак для тих, хто хоче швидко оновити свій образ. 1 лютого ідеально підходить для експериментів з довжиною та формою, адже нігтьова пластина зараз налаштована на швидку регенерацію. Будь-які живильні маски, нанесені у цей день, спрацюють із подвійною ефективністю, глибоко зволожуючи шкіру рук. Якщо ви мрієте відростити довгі нігті, то підпилювання кінчиків саме першого лютого запустить процес прискореного росту.

Повня 2 лютого – час пікової енергії, яка часто буває неконтрольованою. Саме тому в цей день краще уникати кардинальних змін та використання гострих інструментів. Астрологи радять відкласти обрізний манікюр, оскільки зростає ризик порізів та запалень. Найкращим рішенням для 2 лютого стане легкий догляд без втручання в структуру нігтя. Зробіть у цей день ванночку для рук, нанесіть ароматну олію або просто змініть колір покриття на більш спокійний відтінок.

Період Спадного Місяця, а саме з 3 по 16 лютого, стане справжнім подарунком для прихильниць стійкого результату. Усі процедури, виконані в ці два тижні, матимуть довготривалий ефект. До того ж це найкращий час для лікувальних процедур, боротьби з розшаруванням нігтів чи грибком, а також для видалення мозолів. Якщо ви зробите манікюр у цей проміжок, то він збереже свій первісний вигляд набагато довше, ніж зазвичай, що дуже зручно для тих, хто має щільний графік роботи.

Кінець місяця також пройде під знаком Зростального Місяця. Період з 18 по 28 лютого вважається сприятливим для нарощування нігтів і яскравих дизайнів манікюру. У цей час нігті ростимуть дуже швидко та будуть міцними й здоровими. Цей період також сприятливий для салонних процедур, адже результат вас точно не розчарує і виправдає всі очікування.

Коли не можна робити манікюр у лютому 2026?