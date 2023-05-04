Місячне затемнення вплине на особисте життя 2 знаків зодіаку: невже вони зустрінуть свою долю

5 травня відбудеться місячне затемнення, що вплине на життя багатьох знаків зодіаку. Двоє можуть зустріти свою долю та завести стосунки.

Наближається травневе місячне затемнення, що відбудеться у п'ятницю, 5 травня. Воно допоможе у коханні двом знакам зодіаку – Овнам та Терезам, пише 24 Канал.

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Овен

Цього місяця представникам цього знака зодіаку вдасться зустріти свою половинку. Астрологи передбачають Овнам міцні стосунки завдяки впливу затемнення. Життя заграє новими фарбами, а Овни відчують себе зовсім по-іншому.

Планети підказують, що важливо відкривати своє серце й не бути замкнутим у собі.

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Терези

Терезам випаде несподівана удача цілком випадково зустріти людину та закохатися в неї з першого погляду. Місячне затемнення посприяє тому, щоб любов була взаємною.

Астрологи повідомляють, що на Терезів чекають неймовірні почуття. Тому варто бути обережними й не втратити свою людину.

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