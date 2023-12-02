"Вирішила піти ва-банк": чому Міла Нітіч продала квартиру під Києвом, яку виплатила перед війною

Українська співачка Міла Нітіч розповіла, що була вимушена продати квартиру, яку виплачувала певний час. З чим це пов'язано – дізнавайтесь далі.

Міла Нітіч розповіла, що її квартира в Ірпені вціліла дивом, адже будинок "ледве не розійшовся по швах". У домі співачки було все найдорожче – фортепіано, закордонний паспорт та інше.

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Міла Нітіч продала квартиру під Києвом

Виконавиця розповіла, що перший місяць повномасштабної війни сумнівалась з приводу своєї професії. Зірка навіть думала поїхати в Європу, бо не мала відкладених коштів.

Я три роки життя віддала квартирі, і тільки перед війною повністю її виплатила. Практично всі кошти, які заробляла, йшли туди. У якийсь момент зробила для себе висновок: яким би талановитим ти не був, можеш залишитися без нічого в будь-який момент через обставини, на які вплинути не можеш… Було дуже складно, а навесні цього року я змушена була продати квартиру,

– зізналась Міла Нітіч.

Артистка зауважила, що отримані кошти вона використає для розвитку своєї кар'єри. Все тому, що вона не може відмовитися від улюбленої та цінної справи.

"Я вирішила піти ва-банк і розвивати на ці кошти проєкт "Міла Нітіч". Якщо вірю в себе як артиста, то маю вкластися, фінансувати себе. Зізнаюся, це було дуже непросте рішення, ухвалювала його пів року. Було так боляче. Я так плекала цю квартиру, це була моя мрія. Але зрозуміла, що є мрія, яка важливіша за житло. Бо якщо я зараз зупинюся як артист, то реально не знаю, чим буду займатися в житті", – додала Міла Нітіч.



Міла Нітіч / Фото з інстаграму Міли Нітіч

Що відомо про квартиру Міли Нітіч

Раніше артистка розповідала, що змогла придбати квартиру в Ірпені за кошти із виступів для передвиборчої кампанії президента-втікача Віктора Януковича у 2009 році.

Окрім цього, Міла Нітіч скористалась сумою в 50 тисяч доларів, які вручила їй Алла Пугачова під час конкурсу "Нова хвиля". Квартира мала площу 93 квадратних метри. На той час дівчині було 18 років.

Міла Нітіч продала квартиру навесні 2023 року за 88 тисяч доларів.