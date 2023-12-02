Мила Нитич рассказала, что ее квартира в Ирпене уцелела чудом, ведь дом "чуть не разошелся по швам". В доме певицы было все самое дорогое – фортепиано, загранпаспорт и прочее.

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Мила Нитич продала квартиру под Киевом

Исполнительница рассказала, что первый месяц полномасштабной войны сомневалась по поводу своей профессии. Звезда даже думала поехать в Европу, потому что не имела отложенных средств.

Я три года жизни отдала квартире и только перед войной полностью ее выплатила. Практически все зарабатываемые средства шли туда. В какой-то момент сделала для себя вывод: каким бы талантливым ты ни был, можешь остаться без ничего в любой момент из-за обстоятельств, на которые повлиять не можешь… Было очень сложно, а весной этого года я вынуждена была продать квартиру,

– призналась Мила Нитич.

Артистка отметила, что полученные средства она будет использовать для развития своей карьеры. Все потому, что он не может отказаться от любимого и ценного дела.

"Я решила пойти ва-банк и развивать на эти средства проект "Мила Нитич". Если верю в себя как артиста, то должен уложиться, финансировать себя. Признаюсь, это было очень непростое решение, принимала его пол года. Было так больно. Я так лелеяла эту квартиру, это была моя мечта. Но поняла, что есть мечта, которая важнее жилья. Ведь если я сейчас остановлюсь как артист, то реально не знаю, чем буду заниматься в жизни", - добавила Мила Нитич.



Мила Нитич / Фото из инстаграма Милы Нитич

Что известно о квартире Милы Нитич

Ранее артистка рассказывала, что смогла приобрести квартиру в Ирпене за средства из выступлений для предвыборной кампании беглого президента Виктора Януковича в 2009 году.

Кроме того, Мила Нитич воспользовалась суммой в 50 тысяч долларов, которые вручила ей Алла Пугачева во время конкурса "Новая волна". Квартира имела площадь 93 квадратных метра. К тому времени девушке было 18 лет.

Мила Нитич продала квартиру весной 2023 года за 88 тысяч долларов.