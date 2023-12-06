З Днем Святого Миколая: казкові привітання у віршах та прозі
День Святого Миколая – чарівне свято, яке люблять і діти, і дорослі. Воно асоціюється з магією, подарунками та захопливими казками. З нагоди свята важливо передати теплі вітання рідним, колегам і коханим.
Так, до Дня Святого Миколая 24 Канал підготував добірку найкращих привітань у прозі та віршах.
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Привітання з Днем Святого Миколая у віршах
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З Днем Святого Миколая вас вітаю зараз я!
Буде хай міцним здоров'я,
Радість хай несе сім'я.
Чудотворець хай дарує
Сили, віру та надію,
Допоможе неодмінно
Всі здійснити ваші мрії.
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Щиро вітаю зі Святим Миколаєм!
Нехай він принесе до вашої хатини мир і щастя,
Щоб в житті усе велося і добро щодня лилося.
Щоб від цього дня Миколи жили ви в добрі й любові.
Щоб не знали ні біди, ні горя у бурхливім житті морі.
Щоб пишався вами край, а найбільше – Миколай.
Бо він любить всіх, хто в мирі, в згоді, в правді, терпеливий...
І до тих він уночі несе звабні калачі
Ще й цукерки та цукати, щоб солодко було спати!
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В День Святого Миколая
Всіх зі святом вас вітаю!
Щоб здоров'я прибуло,
Все погане відійшло.
Хай добро у вашій хаті
Буде завжди відчувати
Кожен з вашої родини
Від дорослого й дитини.
Радості, добра, тепла,
Хай добробут розцвіта,
Миру, злагоди в сім'ї,
Щастя всім – тобі й мені!
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Миколай Святий приходить,
Щастя в кожен дім приводить.
Хай здійсняться всі бажання,
Мрії всі та сподівання!
Цей святий творить дива,
Хай радіє дітвора.
Всі нехай будуть здорові,
Живуть в мирі та любові!
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Набита подушка хай буде щастям
Земної злагоди й тепла
Здійсниться найсвітліша казка,
Така чудова і ясна!
Щирого серця вам бажаю,
У день Святого Миколая
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Хай Миколай у вишиванці розбудить подарунком вранці
І принесе у твою хату добробут, радості багато.
Розбудить приспані надії, зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов'ю, і принесе тобі здоров'я!
Привітання з Днем Святого Миколая у прозі
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Вітаю з Днем Святого Миколая! Бажаю, щоб ти отримав в цей день приємну звістку і неодмінно подарунок під подушку. Нехай ми всі будемо добрими та чуйними, як цей святий! Твори чудеса для інших – і диво обов'язково увійде у твій будинок.
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Щиро вітаю та бажаю святкової феєрії навколо тебе, відчувай сповна насолоду від зимових свят, що відкриває Святий Миколай! Разом із близькими та друзями нехай кожен день стає справжнім святом.
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Вітаю з чарівним святом. У цей день Миколай здійснює найзаповітніші мрії, а тобі я хочу побажати, щоб твої мрії здійснилися саме так, як ти хочеш. Вір у диво, бо сьогодні все можливо! Нехай буде тобі кожного дня радість та щастя, нехай кожен новий день приносить із собою нові приємні сюрпризи, а Янгол-охоронець завжди боронить від бід та горя.
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Вітаю з Днем Святого Миколая. Бажаю справжнього дива та безмежної радості, добрих посмішок рідних та любові, веселих миттєвостей та гарного настрою, світлої надії та міцної віри у доброту. Нехай це свято подарує тобі присмак солодкого життя та таку ж солодку мрію.
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З Днем Святого Миколая тебе я вітаю! Бажаю, щоб він приніс тобі свої найкращі дарунки: більше щирої радості та веселих посмішок, здоров'я міцного та вірних друзів, а головне – здійснення найзаповітнішої твоєї мрії. В цей чудовий день все неодмінно здійсниться, бо це свято Миколая! Вітаю тебе!
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Вітаю з Днем Святого Миколая. Бажаю, щоб у твоєму житті траплялись дива та радощі, щоб у твоїй родині всі були здорові та щирі, щоб на твоєму шляху зустрічалися добрі люди та великі можливості. І нехай Миколайчик подарує солодощі для щасливого життя.