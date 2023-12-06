Так, до Дня Святого Миколая 24 Канал підготував добірку найкращих привітань у прозі та віршах.

Вас також може зацікавити Коли ставити ялинку для любові та достатку у 2024: 5 сприятливих дат

Привітання з Днем Святого Миколая у віршах

***

З Днем Святого Миколая вас вітаю зараз я!

Буде хай міцним здоров'я,

Радість хай несе сім'я.

Чудотворець хай дарує

Сили, віру та надію,

Допоможе неодмінно

Всі здійснити ваші мрії.

***

Щиро вітаю зі Святим Миколаєм!

Нехай він принесе до вашої хатини мир і щастя,

Щоб в житті усе велося і добро щодня лилося.

Щоб від цього дня Миколи жили ви в добрі й любові.

Щоб не знали ні біди, ні горя у бурхливім житті морі.

Щоб пишався вами край, а найбільше – Миколай.

Бо він любить всіх, хто в мирі, в згоді, в правді, терпеливий...

І до тих він уночі несе звабні калачі

Ще й цукерки та цукати, щоб солодко було спати!

***

В День Святого Миколая

Всіх зі святом вас вітаю!

Щоб здоров'я прибуло,

Все погане відійшло.

Хай добро у вашій хаті

Буде завжди відчувати

Кожен з вашої родини

Від дорослого й дитини.

Радості, добра, тепла,

Хай добробут розцвіта,

Миру, злагоди в сім'ї,

Щастя всім – тобі й мені!

***

Миколай Святий приходить,

Щастя в кожен дім приводить.

Хай здійсняться всі бажання,

Мрії всі та сподівання!

Цей святий творить дива,

Хай радіє дітвора.

Всі нехай будуть здорові,

Живуть в мирі та любові!

***

Набита подушка хай буде щастям

Земної злагоди й тепла

Здійсниться найсвітліша казка,

Така чудова і ясна!

Щирого серця вам бажаю,

У день Святого Миколая

***

Хай Миколай у вишиванці розбудить подарунком вранці

І принесе у твою хату добробут, радості багато.

Розбудить приспані надії, зернятко щастя хай посіє.

Зігріє гумором, любов'ю, і принесе тобі здоров'я!

Привітання з Днем Святого Миколая у прозі

***

Вітаю з Днем Святого Миколая! Бажаю, щоб ти отримав в цей день приємну звістку і неодмінно подарунок під подушку. Нехай ми всі будемо добрими та чуйними, як цей святий! Твори чудеса для інших – і диво обов'язково увійде у твій будинок.

***

Щиро вітаю та бажаю святкової феєрії навколо тебе, відчувай сповна насолоду від зимових свят, що відкриває Святий Миколай! Разом із близькими та друзями нехай кожен день стає справжнім святом.

***

Вітаю з чарівним святом. У цей день Миколай здійснює найзаповітніші мрії, а тобі я хочу побажати, щоб твої мрії здійснилися саме так, як ти хочеш. Вір у диво, бо сьогодні все можливо! Нехай буде тобі кожного дня радість та щастя, нехай кожен новий день приносить із собою нові приємні сюрпризи, а Янгол-охоронець завжди боронить від бід та горя.

***

Вітаю з Днем Святого Миколая. Бажаю справжнього дива та безмежної радості, добрих посмішок рідних та любові, веселих миттєвостей та гарного настрою, світлої надії та міцної віри у доброту. Нехай це свято подарує тобі присмак солодкого життя та таку ж солодку мрію.

***

З Днем Святого Миколая тебе я вітаю! Бажаю, щоб він приніс тобі свої найкращі дарунки: більше щирої радості та веселих посмішок, здоров'я міцного та вірних друзів, а головне – здійснення найзаповітнішої твоєї мрії. В цей чудовий день все неодмінно здійсниться, бо це свято Миколая! Вітаю тебе!

***

Вітаю з Днем Святого Миколая. Бажаю, щоб у твоєму житті траплялись дива та радощі, щоб у твоїй родині всі були здорові та щирі, щоб на твоєму шляху зустрічалися добрі люди та великі можливості. І нехай Миколайчик подарує солодощі для щасливого життя.