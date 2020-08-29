Фронтмен гурту BRUTTO Сергій Міхалок опублікував відеозверення, в якому закликає до нових демократичних виборів в Білорусі. Вперше він настільки детально прокоментував ситуацію у своїй країні.

Міхалок почав своє звернення з вірша білоруського поета Янки Купали. Ролик опубліковано на офіційному ютуб-каналі групи BRUTTO.

Раніше Міхалок з BRUTTO назвав Зеленського воїном світла: шанувальники обурені

Про вибори в Білорусі

Він наголосив, що група зробила свій вибір вже давно: музиканти не визнавали результати виборів, починаючи з 2010 року. Про це вони вони співали та неодноразово заявляли в інтерв'ю. Тому, звичайно, позиція у 2020 році у них – незмінна.

Вважаємо, що громадянин Лукашенко не є легітимним і законним керівником нашої країни. Наполягаємо на нових, чесних, справедливих демократичних виборах,

– зазначив Міхалок.

Зверення гурту BRUTTO щодо виборів в Білорусі: відео

Про кандидатів у президенти

Міхалок зазначив: балотуватися у президенти можуть люди з різних сфер. На його думку, хорошими кандидатами будуть ті, хто протягом тривалого часу доводили, що є патріотами Білорусі – своїми справами, словами, вчинками, ідеями та працею.

Серед таких людей музикант назвав письменницю Світлану Алексієвіч, режисера Миколу Халезіна, поета та музиканта Лявона Вольського, заслуженого майстра спорту Віталія Гуркова. "Нехай буде багато кандидатів, нехай переможе достойний", – наголосив Міхалок.

Про репересії в Білорусі

Міхалок також наголосив: ті, хто підняв руку на свій народ, хто бив людей похилого віку, жінок, дітей, хто бив своїх годувальників, повинні сидіти за ґратами.

Гони быков — вернецца воля. Жыве Беларусь,

– підсумував Міхалок, завершивши звернення виконанням пісні "Грай".

Зазначимо, що вперше Міхалок публічно висловився про криваві протести у Білорусі через кілька днів після їх початку. Це відбулося під час концерту в Одесі. Проте зі сцени музикант підкреслив, що приїхав не про політику говорити.

Перед цим він опублікував на своїй інстаграм-сторінці кліп гурту BRUTTO "Родны край" – без жодних коментарів, окрім назви пісні. Така реакція обурила прихильників, які очікували прояву його чіткої громадянської позиції.

Ситуація в Білорусі: про перебіг масових протестів – читайте тут.