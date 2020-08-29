Міхалок з BRUTTO записав звернення щодо виборів у Білорусі: емоційне відео
Фронтмен гурту BRUTTO Сергій Міхалок опублікував відеозверення, в якому закликає до нових демократичних виборів в Білорусі. Вперше він настільки детально прокоментував ситуацію у своїй країні.
Міхалок почав своє звернення з вірша білоруського поета Янки Купали. Ролик опубліковано на офіційному ютуб-каналі групи BRUTTO.
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Про вибори в Білорусі
Він наголосив, що група зробила свій вибір вже давно: музиканти не визнавали результати виборів, починаючи з 2010 року. Про це вони вони співали та неодноразово заявляли в інтерв'ю. Тому, звичайно, позиція у 2020 році у них – незмінна.
Вважаємо, що громадянин Лукашенко не є легітимним і законним керівником нашої країни. Наполягаємо на нових, чесних, справедливих демократичних виборах,
– зазначив Міхалок.
Зверення гурту BRUTTO щодо виборів в Білорусі: відео
Про кандидатів у президенти
Серед таких людей музикант назвав письменницю Світлану Алексієвіч, режисера Миколу Халезіна, поета та музиканта Лявона Вольського, заслуженого майстра спорту Віталія Гуркова. "Нехай буде багато кандидатів, нехай переможе достойний", – наголосив Міхалок.
Про репересії в Білорусі
Міхалок також наголосив: ті, хто підняв руку на свій народ, хто бив людей похилого віку, жінок, дітей, хто бив своїх годувальників, повинні сидіти за ґратами.
Гони быков — вернецца воля. Жыве Беларусь,
– підсумував Міхалок, завершивши звернення виконанням пісні "Грай".
Зазначимо, що вперше Міхалок публічно висловився про криваві протести у Білорусі через кілька днів після їх початку. Це відбулося під час концерту в Одесі. Проте зі сцени музикант підкреслив, що приїхав не про політику говорити.
Перед цим він опублікував на своїй інстаграм-сторінці кліп гурту BRUTTO "Родны край" – без жодних коментарів, окрім назви пісні. Така реакція обурила прихильників, які очікували прояву його чіткої громадянської позиції.