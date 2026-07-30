Не лише мед і мак: що віряни освячують на Маковія

Уже 1 серпня українці відзначатимуть Медовий Спас. Його у народі ласкаво називають Маковієм або Першим Спасом.

Після переходу Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар дата свята змістилася з 14 серпня на початок місяця. Цей день відкриває цикл з трьох літніх Спасів та Успенський піст, пише 24 Канал.

Що освячують на Медовий Спас

На Медовий Спас у храмах віряни традиційно освячують перші збори нового меду, питну воду й святкові букети – "маковійчики". До таких композицій обов'язково додають стиглі голівки маку, колоски пшениці, а також пахучі лікувальні трави. Зокрема, м'яту, чебрець, любисток і волошки.

За народними прикметами, освячений мед береже здоров'я людей протягом усього року, а сухий букет, який зберігають за іконами, захищає оселю від будь-яких негараздів.

Що цікаво, це свято має ще одну давню назву – Спас на воді. За переказами, саме 1 серпня за старим стилем князь Володимир охрестив киян у дніпровських водах. Тому цього дня здавна освячують нові криниці, джерела та водойми.

Саме з Маковія починається суворий двотижневий Успенський піст, під час якого віряни повністю відмовляються від м'ясних та молочних страв.

На святковий стіл українські господині зазвичай подають пісну випічку з маком і медом. Водночас головним частуванням залишаються шулики або ламанці – випечені коржі, які ламають на дрібні шматочки та рясно заливають солодким медово-маковим соусом.

Наші предки також вірили, що мед на Маковія має цілющі властивості.