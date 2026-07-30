После перехода Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви на новоюлианский календарь дата праздника сместилась с 14 августа на начало месяца. Этот день открывает цикл из трех летних Спасов и Успенский пост, пишет 24 канал.

Что освящают на Медовый Спас

На Медовый Спас в храмах верующие традиционно освящают первое собрание нового меда, питьевую воду и праздничные букеты - "маковейчики". К таким композициям обязательно добавляют спелые головки мака, колосья пшеницы, а также благоухающие лечебные травы. В частности, мяту, чабрец, любисток и васильки.

По народным приметам, освященный мед бережет здоровье людей в течение всего года, а сухой букет, который хранят за иконами, защищает жилище от любых проблем.

Что интересно, этот праздник носит еще одно древнее название – Спас на воде. По преданию, именно 1 августа по старому стилю князь Владимир окрестил киевлян в днепровских водах. Поэтому в этот день издавна освящают новые колодцы, источники и водоемы.

Именно с Маковии начинается суровый двухнедельный Успенский пост, во время которого верующие полностью отказываются от мясных и молочных блюд.

На праздничный стол украинские хозяйки обычно подают постную выпечку с маком и медом. В то же время главным угощением остаются коршуны или ломанцы – испеченные лепешки, которые ломают на мелкие кусочки и обильно заливают сладким медово-маковым соусом.

Наши предки также верили, что мед на Маковии обладает целебными свойствами.