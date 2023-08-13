Що не можна робити у Медовий Спас: суворі заборони

14 серпня в Україні відзначають Медовий Спас, або як ще кажуть Маковея. Водночас у цей день починається Успенський піст, який триватиме 2 тижні. Що ж не можна робити на Спаса?

У Медовий Спас віряни поспішають до храму, аби посвятити фрукти, мед, мак, а також солодощі з маку. Освячують також трави з чорнобривців, м'яти, чебрецю, маку, які обрамляють в так звані "маковійчики". А які заборони та прикмети існують в цей день – підкаже 24 Канал.

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Що не можна робити у Медовий Спас

У це свято забороняється проводити шумні вечірки та розважальні заходи. Не варто гучно розмовляти та сміятися. Будьте стриманими.

У Медовий Спас не з'ясовуйте ні з ким стосунки, не сваріться та не пліткуйте.

Не виконуйте важку фізичну роботу та не прибирайте в домі. Краще зробити це заздалегідь.

Як і в інші дні, так і на Спаса, забороняється бажати комусь лиха та проклинати. Це важкі гріхи, які прирікають людину на важкі душевні муки.

Пам'ятайте про піст. У цей день християни повинні вживати тільки обмежений список продуктів, адже на Спаса починається Успенський піст. У цей період не можна їсти яйця, молоко та м'ясо.

Прикмети Медового Спасу

Якщо такі птахи, як ластівки й стрижі відлітають на південь цього дня – варто очікувати, що ночі будуть холоднішими.

Дощ у Медовий Спас символізував, що упродовж року не буде пожеж у лісі.

У давнину пращури звертали особливу увагу на погоду на Маковея. Від цього залежало, якими будуть погодні умови увесь рік.