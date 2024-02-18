Коли в Україні відзначатимуть Масницю у 2024 році: чи має свято російське коріння

Масниця – це слов'янське свято, яке відзначається за сім тижнів до Великодня. Воно не має фіксованої дати, тому перехід Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар ніяк не повпливав.

У 2024 році українці розпочнуть святкувати Масницю 11 березня, а завершать 17 березня. Більше про свято розповість LifeStyle 24.

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Історія Масниці: чи має свято російське коріння

Цікаво, що Масниця має багато назв. Зокрема, йдеться про такі: Масляниця, Бабське свято, Колодій, Сиропусний тиждень, Сирна неділя, Запусти, Сиропуст, Пущення, Масляна та Загальниця. Вважається, що це свято символізує зустріч зими з весною. Крім того, воно ділиться на дві частини. З понеділка по середу, на Вузьку Масницю, можна працювати. А з четверга по неділю, на Широку Масницю, потрібно влаштовувати гучні гуляння, вечорниці, кататися на санках та веселитися.

Важливо зазначити, що українцям варто вживати саме назву Масниця. Адже Масляною свято називають у Росії. Зокрема, таку назву воно отримало у 1960 роках. Саме тоді радянська влада вирішила відзначати цей день. Тому Масниця має трохи російського коріння. Однак свято з'явилося ще у язичницькі часи, а найбільшої популярності набуло на території Київської Русі.

Масниця в Україні / Фото "Етнохата"

Давні традиції Масниці

Традиції Масниці передалися ще від наших предків. Цікаво, що кожен день має свої особливості. Наприклад, раніше у понеділок люди з'їжджали на санках з крижаної гірки. Чим далі вони їхали, тим більшим мав бути врожай.