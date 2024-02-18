Когда в Украине будут отмечать Масленицу в 2024 году: имеет ли праздник российские корни

Масленица – это славянский праздник, который отмечается за семь недель до Пасхи. Он не имеет фиксированной даты, поэтому переход Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь никак не повлиял.

В 2024 году украинцы начнут праздновать Масленицу 11 марта, а завершат 17 марта. Больше о празднике расскажет LifeStyle 24.

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История Масленицы: имеет ли праздник русские корни

Интересно, что Масленица имеет много названий. В частности, речь идет о таких: Масниця, Бабский праздник, Колодий, Сыропустная неделя, Сырное воскресенье, Запусти, Сыропуст, Пущение, Масляна и Загальниця. Считается, что этот праздник символизирует встречу зимы с весной. Кроме того, он делится на две части. С понедельника по среду, на Узкую Масленицу, можно работать. А с четверга по воскресенье, на Широкую Масленицу, нужно устраивать шумные гуляния, вечерницы, кататься на санках и веселиться.

Важно отметить, что украинцам стоит употреблять именно название Масниця. Ведь Масленицей праздник называют в России. В частности, такое название он получил в 1960 годах. Именно тогда советская власть решила отмечать этот день. Поэтому Масленица имеет немного русских корней. Однако праздник появился еще в языческие времена, а наибольшую популярность приобрел на территории Киевской Руси.

Масленица в Украине / Фото "Етнохата"

Древние традиции Масленицы

Традиции Масленицы передались еще от наших предков. Интересно, что каждый день имеет свои особенности. Например, раньше в понедельник люди съезжали на санках с ледяной горки. Чем дальше они ехали, тем большим должен был быть урожай.