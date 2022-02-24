Де у Києві поїсти млинці на Масляну: локації з найкращими смаколиками

З 28 лютого по 6 березня в Україні триватиме Масляна. Вірять, що в цей час потрібно прощатись з холодами й вітати весну. Існує й інша відома традиція – ласувати млинцями. Цьогоріч столичні ВДНГ та Пирогів вигадали цікаві розважальні програми на свято.

Масляну чи Масницю в Україні святкують з давніх часів. Свято триває цілий тиждень і завершується Прощеною неділею, після якої настає Великий піст. У масляний тиждень заборонено вживати м'ясо, тому віряни "переходять" на молочні продукти, рибу і вершкове масло. Тому під час Масниці господині готують млинці з безліччю смачних начинок.

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Де святкувати Масляну у Києві

ВДНГ

проспект Академіка Глушкова, 15 – 6 березня з 10:00 по 22:00безкоштовно.

На Масляну відвідувачів ВДНГ потішать веселими розвагам й смачними млинцями. Традиційно, тут облаштують яскраві фотозони, серед яких 5-метрова лялька-мотанка, звірі з сіна та барвисті стрічки. Доповнять атмосферу колоритні ходулісти. Також на локації працюватимуть фудкорти.



Масляна-2022 на ВДНГ / Фото з сайту ВДНГ

Не обділили гостей і концертом, який розпочнеться о 16:00 5 березня. У шоу візьмуть участь такі артисти: Олег Кензов, Оля Цибульська, Віктор Павлік, GROSU, Анна Трінчер, СолоХа, Анна Добриднєва, Jerry Heil, Kamaliya, Тоня Матвієнко, гурт Kalush, який скоро поїде на Євробачення та інші.

Національний музей народної архітектури та побуту України "Пирогів"

вулиця академіка Тронька5 березня – 6 березня о 13:00дорослий – 100 гривень, для дітей до 17 років – 50 гривень, для дітей до 9 років – 25 гривень.

У "Пирогово" гостей розважатимуть традиційними народними забавами, запросять до

танцю та пригощатимуть смачними стравами – варениками, млинцями та узваром. На експозиції "Середня Наддніпрянщина" відвідувачі музею зможуть спостерігати за давнім обрядом Колодія. Кульмінацією свята стане спалювання "Кострубатого діда", який символізує злі холоди зими.



Масляна у Києві: локації / Фото з фейсбуку музею

Також у музеї виступатимуть фольклорні колективи, які зачарують відвідувачів українськими народними піснями.

"Парк Київська Русь"

Копачів, Київська обл.5 – 7 березня о 13:30дорослий – 250 гривень, для пенсіонерів і студентів – 150 гривень, дитячий – 100 гривень.

На Масляну організатори "Парку Київська Русь" обіцяють відвідувачам насичену атмосферу й смачнющі млинці. Тут відбуватимуться традиційні слов'янські гуляння та видовищна розважальна програма з кінними шоу, перевдягання в середньовічні історичні костюми та фотосесії.



Масляна у Києві / Фото з сайту парку

На місці працюватимуть автентичні ярмарки, де кожен охочий зможе придбати собі якусь річ на пам'ять. Свято завершиться врочистим дійством спалювання найбільшого в Україні опудала Масляної.

"Мамаєва слобода"

вулиця Михайла Донця, 2.5 – 6 березня о 13:00дорослий – 150 гривень, пенсіонери, студенти і школярі – 120 гривень.



Де святкувати Масляну-2022 у Києві / Фото з сайту "Мамаєвої слободи"

"Мамаєва слобода" пропонує всім охочим довідатись про давні українські традиції Колодія (Масниці) й зустріти це свято у селищі Козака Мамая. Обіцяють відвідувачам смачні вареники з сиром й веселу програму зі справжніми козацькими розвагами.