Масляна 2023: гарні картинки-привітання для найрідніших

06:40

Сьогодні розпочинається Масляний тиждень, який закінчиться напередодні Великого посту. Це свято символізує своєрідні проводи зими й зустріч весни. Протягом тижня заведено влаштовувати масові гуляння та готувати смачну їжу. Також це чудова традиція, щоб зібратися усією сім'єю за святковим столом й пробачити один одному старі образи.