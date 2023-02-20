Масляна 2023: гарні картинки-привітання для найрідніших

20 лютого 2023, 06:40
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Сьогодні розпочинається Масляний тиждень, який закінчиться напередодні Великого посту. Це свято символізує своєрідні проводи зими й зустріч весни. Протягом тижня заведено влаштовувати масові гуляння та готувати смачну їжу. Також це чудова традиція, щоб зібратися усією сім'єю за святковим столом й пробачити один одному старі образи.

Масляна поєднує у собі язичницькі та християнські традиції. У наш час Масляний тиждень здебільшого є останнім етапом підготовки до Великого посту. Ми зібрали для вас красиві привітання з Масляною, які потішать ваших близьких, зазначає 24 Канал.

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Масляна 2023 – картинки-привітання зі святом 

Масляна – картинки-привітання / Фото Etnosoft

Масляна 2023 – гарні листівки / Фото "НВ"

Привітання у картинках з Масляною / Фото з відкритих джерел

Масниця 2023 – чудові картинки-привітання / Фото "Дзеркало тижня"

Картинки-привітання з Масницею / Фото з відкритих джерел

Привітання з Масляною 2023 – картинки / Фото з відкритих джерел

Масляна 2023 – привітання зі святом у картинках / Фото "НВ"

Картинки-привітання з Масляною 2023 / Фото з відкритих джерел

Автор: Ірина Ковальчук