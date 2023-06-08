Маска для шкіри обличчя з полуниці: як зробити у домашніх умовах

Полуниця – сезонний продукт початку літа. Косметологи впевнені, що її можна не тільки вживати як їжу, але й робити маски для обличчя.

Ягоди полуниці не тільки смачні та корисні, але й можуть слугувати знахідкою для красунь. Вона має кілька переваг для шкіри, адже у плодах містяться вітаміни А, С, В, Е, а також клітковина, каротиноїди, фолієва і яблучна кислота.

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Як б'юті-засіб полуниця сприяє сповільненню старіння шкіри, лікує опіки та допомагає позбутися відмерлих часток. 24 Канал підібрав рецепти масок з полуниці, що додадуть шкірі обличчя блиску та сяяння. Головним інгредієнтом є полуниця – потрібно перебити її або перем'яти виделкою у пюре чи "кашку".

Маски з полуниці

Зволожувальна маска

2 столові ложки полуничного пюре або соку,

яєчний жовток,

1 чайна ложка оливкової олії,

1 столова ложка вівсяного борошна.

Перед нанесенням переконайтесь у тому, що у вас немає алергії на цю ягоду. Сік полуниці може викликати висипання, свербіж та інші симптоми.

Змішайте всі інгредієнти до однорідного стану. Нанесіть на обличчя та витримайте 10 хвилин. Змити водою.

Живильна маска для нормальної шкіри

1 столова ложка полуничного пюре,

1 столова ложка сметани або жирних вершків.

Змішайте всі складники та залишіть на обличчі на 15 хвилин. Змийте прохолодною водою.



Як зробити маску з полуниці / Фото Pixabay

Маска для шкіри з акне

2 столові ложки полуничного пюре,

1 столова ложка кисломолочного сиру.

Змішайте та нанесіть на шкіру. Змийте водою через 15 – 20 хвилин.

Маска для жирної шкіри

1 чайна ложка соку полуниці,

1 чайна ложка білої або блакитної глини.

Змішайте усі інгредієнти. Нанесіть на шкіру та почекайте, поки суміш почне підсихати. Змийте теплою водою.

Відновлювальна маска

1 столова ложка полуничного пюре,

1 столова ложка молока,

1 чайна ложка меду.

Перемішайте ретельно усі складники. Витримайте на шкірі 10 – 15 хвилин.

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