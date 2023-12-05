За ваші с*аки гинуть, – Єфросиніна жорстко розкритикувала тих, хто дивиться "Слово пацана"

На початку листопада вийшов новий російський серіал "Слово пацана. Кров на асфальті". Стрічка стрімко набула популярності не лише в країні-терористці, а й в Україні, де зараз йде повномасштабна війна з Росією. На це різко відреагувала телеведуча Маша Єфросиніна, чоловік якої воює у лавах ЗСУ.

Знаменитість висловила свою думку про популярність російського контенту серед українців. Зокрема, саундтрек кримінального серіалу "Слово пацана. Кров на асфальті" лідирує в списку найпопулярніших пісень в Україні від Apple Music. Також Маша Єфросиніна згадала й про треки зрадниці Anna Asti та про репера Басту.

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Маша Єфросиніна засудила людей, які споживають російський контент

Музика та кіно, які створюють в державі-терористці, після понад півтора року повномасштабної війни в України почали знову набирати популярність. Українці споживають та рекламують цей контент, попри страшні обставини в країні. Такий розвиток подій сильно обурив ведучу Машу Єфросиніну. Тож вона опублікувала відеозвернення до людей, що далі дивляться російські серіали та слухають російську музику. У ролику знаменитість пригадала ситуацію в тимчасово окупованому Маріуполі та наголосила, що зараз на передовій гинуть військові, які захищають українців від росіян, тому дивитись контент країни, яка вбиває громадян України, максимально неправильно.

Уявіть собі маріупольську ситуацію, коли ви не можете отримати медичну допомогу, якщо у вас немає російського паспорта. Ви будете завжди під репресіями, у вас немає доступу до інстаграму, тіктоку, ви не можете рот свій відкрити, інакше вам місце у в'язниці. І все це – російською мовою. Давайте туди? За ваші с*аки, в цю хвилину, в цю секунду гинуть українські чоловіки та жінки,

– підкреслила зірка.

У чому небезпека серіалу "Слово пацана. Кров на асфальті"

У серіалі, який, очевидно, є джерелом російської пропаганди, у романтизованій формі розповідається про бандитські бійки, які відбувалися в 1990-х роках, про пограбування, зіткнення з правоохоронними органами та кримінальну діяльність.

Зокрема, в центрі сюжету постає життя 14-річного хлопчика, на ім'я Андрій, якого називають "Пальто". Через несподіваний поворот подій він вплутується в одну з сумнозвісних молодіжних вуличних банд, які панують на вулицях Казані. Разом з Андрієм читачі знайомляться з такими персонажами, як "Єралаш", "Адідас", "Турбо" та іншими, кожен з яких намагається відтворити злочинну та похмуру атмосферу, яка була характерною для Радянського Союзу тих років.

Останнім часом цей пропагандистський серіал активно віруситься серед українців. Його популяризує не лише несвідома молодь, а й так звані "лідери думок", серед яких скандальна блогерка Алхім. Повномасштабна війна триває майже 2 роки, в Україні створюють чимало якісного україномовного контенту, однак українці все ще не можуть відмовитися від перегляду того, що створює країна-агресорка. Перегляд російського контенту – це його популяризація та фінансування російської армії, яка щодня атакує Україну ракетами, шахедами, від рук якої щодня гинуть наші захисники.